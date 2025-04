Lorena García, presentadora de 'Espejo Público', operada de un tumor en el pecho, lanza un importante mensaje

Este viernes, 4 de abril, Lorena García, colaboradora de 'Espejo Público' y sustituta de Susanna Griso cuando esta se tiene que ausentar por algún motivo, se ha convertido en protagonista de la noticia. Según ha anunciado ella misma, la periodista ha sido operada de un tumor en el pecho. Tras conocer el resultado, ha querido mandar un mensaje a la audiencia.

Fue la propia Lorena García la que compartió la noticia con todos sus seguidores de las redes sociales. A través de un vídeo, la periodista de Atresmedia explicó cómo había sucedido todo: "Hace unos meses me noté un bulto en la parte superior del pecho. Yo tenía ya previsto hacerme una ecografía y una mamografía".

"Entonces, se lo comenté a mi ginecóloga y el 14 de febrero fui a la ecografía y mamografía y cuando llegué allí se lo comenté a las personas que me atendieron y en cuanto la radióloga lo vio, me dijo que había que hacer una biopsia", explicaba la colaboradora de 'Espejo Público'. "Cuando me dieron el resultado, en principio no salía nada malo. No salía que fuera maligno, pero la biopsia no era concluyente y era imprescindible la extracción. Sacarlo, operarme", proseguía contando.

El importante mensaje de Lorena García: "Concienciación"

Respecto a la operación, asegura que "fue bien, con anestesia general, pero en cirugía ambulatoria. Es decir, estuve un día en el hospital, realmente dormí en mi casa". "El resultado, afortunadamente, es bueno… El análisis patológico que le han hecho a ese tumor ha arrojado que es benigno, ya concluyente", concluía, ya más tranquila, en el vídeo subido a sus redes sociales.

Tras la emisión del vídeo, la periodista de Antena 3 Noticias Digital dirigía unas palabras a su compañera desde 'Espejo Público': "No se ha notado nada a través de la pantalla porque es una grandísima profesional pero los que la conocemos y la queremos sabemos que Lorena ha pasado unos momentos difíciles en las últimas semanas porque estaba pendiente de unos resultados médicos muy importantes y, bueno, que todos te hemos abrazo y besado".

"No te pongas a llorar porque en las redes no dejas de recibir mensajes muy bonitos", añadía la redactora del magacín matinal de Antena 3. "Nos alegramos mucho y lo sabe", le decía Susanna Griso a su compañera. Antes de finalizar su vídeo, Lorena García dejaba un importante mensaje a sus seguidores: "La importancia de la concienciación. Mensaje de concienciación".