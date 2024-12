Gonzalo Miró presenta renuncia en 'Espejo Público' ante lo ocurrido con Lorena García: "Me niego"

Amaia Montero es noticia este 31 de diciembre al anunciar oficialmente que en 2025 vuelve a la música. Una información que se ha abordado en 'Espejo Público'. "Todas miradas se dirigen en este momento hacia Gonzalo Miró. ¿Lo sabías?", le ha preguntado Lorena García, la presentadora sustituta de Susanna Griso.

"Uno de mis propósitos para 2025 es retirarme del trabajo de portavoz oficial y público de Amaia Montero", ha soltado el colaborador, harto de que siempre se remitan a él sobre los pasos de la cantante por le hecho de haber sido pareja en el pasado y conservar una amistad.

Gonzalo Miró: "Me niego, no voy a a decir nada"

"¿Sabes qué pasa? Que luego no me preguntáis por otras cosas. Entonces, me niego, no voy a a decir nada", ha sentenciado alto y claro Gonzalo Miró, plantándose ante las intenciones de Lorena García. "¿Cómo que no?", ha reaccionado ella. "Nada, nada", ha insistido el tertuliano, negado a dar declaraciones al respecto.

"Vamos a ver, Gonzalo, aquí en la mesa que yo sepa eres la persona más cercana a Amaia Montero, ¿no?", le ha confrontado la comunicadora. "Sí, pero esto ya lo he dicho antes", ha asegurado Miró. "Eso es verdad, tengo que decir que Gonzalo lo dijo aquí", ha admitido Lorena. Y es que, efectivamente, el colaborador ya avanzó esa vuelta de Amaia Montero en plena polémica con la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh.

"Claro, pues entonces no es ninguna novedad. La noticia es que Gonzalo Miró renuncia a la portavocía de Amaia Montero", ha reiterado el tertuliano, imponiendo esa línea roja para el futuro.