Gonzalo Miró alza la voz e impugna con vehemencia a 'Espejo Público' por su neutralidad

Pese a que para este 24 de diciembre se suele cantar noche de paz, noche de amor, la mañana en 'Espejo Público' ha estado marcada por la discordia y el conflicto. Pese a que Susanna Griso se encuentra alejada del matinal por las vacaciones de Navidad, Gonzalo Miró no ha tenido problema en encararse con su sustituta, Lorena García. El colaborador ha terminado estallando contra la presentadora poniendo en evidencia la falta de neutralidad del programa.

Si bien los principales rifirrafes de la tertulia de actualidad del matinal de Antena 3 suelen estar protagonizados por Miró y la conductora habitual, este martes de Nochebuena Lorena García no se libró de un buen enganchón cuando debatían sobre el fiscal general del Estado y los mensajes eliminados de su móvil.

Gonzalo Miró clama contra el ninguneo sufrido en 'Espejo Público'

"La Justicia está politizada, pero no por Pedro Sánchez, porque ya venía de atrás", señaló rápidamente Gonzalo Miró nada más arrancar la tertulia junto a sus compañeros, Ana Iris Simón y Marta Robles. "Que en este país hubo un presidente del Tribunal Constitucional que era militante del Partido Popular. ¡De verdad! Es que si queréis que nos pongamos serios, nos ponemos con todo", insistió el hijo de Pilar Miró.

Gonzalo Miró en 'Espejo Público'

Fue entonces cuando, sin previo aviso, Lorena García le cortó de raíz para zanjar el debate y proseguir al siguiente tema. "¡Ah!, que ahora vamos a cambiar de tema...", señaló algo molesto el tertuliano antes de que la sustituta de Susanna Griso se justificase. "Oye, no, pero es de Pedro Sánchez también", espetó la periodista, desencajada por la inesperada reprimenda de su compañero.

"No, no, ya me imagino", añadió por debajo Gonzalo Miró, que volvió a revolverse contra 'Espejo Público' según debatían sobre el futuro encuentro entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. "No lo sé, cuando veamos al presidente del Gobierno salir de España para reunirse con él… Estará allanando el terreno a Feijóo que también se reunirá…. Cómo se pacta sin ceder", señaló con retintín el tertuliano.

"Tenéis un morro..."

Pero su queja no fue más allá, pues Lorena García le volvió a interrumpir para poner sobre la mesa otro asunto de la escaleta de este martes por la mañana. "Tenéis un morro", terminó esgrimiendo el comunicador, hastiado por las constantes salidas del programa para silenciar sus intervenciones sobre los temas de actualidad.