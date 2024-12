Miguel Ángel Revilla clama contra 'Espejo Público' tras cortar su conexión y obliga a pedir perdón

Miguel Ángel Revilla conectó en directo este lunes con 'Espejo Público' sin saber que su paso por el programa se vería dinamitado por un incómodo momento. Lorena García, que sustituye a Susanna Griso durante las emisiones navideñas, recibió al cántabro en el matinal para escuchar su análisis de la actualidad. Sin embargo, tuvo que detener a su invitado por un imprevisto, y en su segunda intervención el político no dudó en expresar su malestar.

Con la última hora sobre el caso Koldo y sus mensajes de texto, 'Espejo Público' desplegaba este lunes por la mañana una tertulia política a la que acudió incluso el antiguo presidente de Cantabria a través de una conexión en directo. Pero mientras el diputado se explicaba largo y tendido, su expresión delataba que había un problema.

Según Miguel Ángel Revilla intentaba explicar, con dificultad para escuchar a Lorena García, el abrazo 'deep fake' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, la conductora del matinal le frenó la intervención para mostrar a los espectadores unas declaraciones de Felipe González. Así, el invitado quedó fuera de pantalla unos minutos mientras la periodista le pedía que hiciese tiempo hasta poder intervenir de nuevo.

Miguel Ángel Revilla, contra el abrupto corte de 'Espejo Público': "¿Qué tengo que ver con ese señor?

Miguel Ángel Revilla y Lorena García en 'Espejo Público'

Tras conectar de nuevo con Revilla, Lorena García se anticipaba al saber que esto le iba a traer problemas. "Me estoy jugando unas anchoas", ironizaba la presentadora. "Se me ha enfadado. No es culpa mía, Miguel Ángel. Enseguida te tengo", sostenía la presentadora suplente.

"Le pedimos disculpas", expresó después Lorena García mientras el antiguo presidente de Cantabria volvía al directo, visiblemente molesto y expresando su rechazo ante el giro de guion del programa tras haberle tenido unos 20 minutos esperando. "Ha pasado una cosa muy rara. Estaba hablando yo, y de repente pegáis un volantazo y escucho a Felipe González", espetó con acritud el diputado.

Con un gesto más incómodo que el de sus habituales intervenciones, Miguel Ángel Revilla se dirigió a la presentadora directamente para clamar contra lo sucedido. "¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué tengo yo que ver con ese señor y con lo que estaba yo diciendo?", preguntó de forma rotunda el antiguo presidente de Cantabria mientras Lorena García trataba de justificarse.

Sin embargo, el invitado continuó con su extenso análisis sobre la actualidad política tras la última hora de Aldama, poniendo en el horizonte incluso unas nuevas elecciones generales en España. Finalmente, para rebajar el tono de reproche con el que había sorprendido a la periodista y al equipo de 'Espejo Público', terminó sincerándose sobre sus planes para estos días señalados.