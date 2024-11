Miguel Ángel Revilla explica qué ha ocurrido con su caché económico en 'Mask Singer' y por qué participó

No hay nada que se le resista a Miguel Ángel Revilla. Hace unas semanas, el expresidente de Cantabria sorprendía a todos los seguidores de 'Mask Singer: adivina quién canta' al esconderse bajo la máscara de Brócoli. Un nuevo reto televisivo que ahora, él mismo ha explicado por qué decidió aceptarlo.

El pasado sábado, en 'LaSexta Xplica', fue donde Miguel Ángel Revilla desveló el motivo por el que habría aceptado participar en el concurso de Antena 3 presentado por Arturo Valls. Tras repasar su paso por el programa, José Yélamo quiso saber "en qué momento te engañan y te visten de brócoli".

Sin pelos en la lengua, como es habitual en él, el expolítico dejó claro que "no me han engañado". Acto seguido, procedió a "aclarar una cosa, para que la gente lo sepa: Hago esto, me tiro a una piscina helada y me tiro en paracaídas si es preciso, porque mi intervención ahí ha sido de 20.000 euros que han ido a mi asociación en Uganda".

El motivo por el que Miguel Ángel Revilla participó en 'Mask Singer'

Tal y como explicó Miguel Ángel Revilla, gracias a esa entidad habían construido "un hospitalito con cincuenta camas y una escuela para trescientos niños" en el país. "Yo, por ese dinero para una obra benéfica, no para mí, que no me he llevado ni un euro ni nada, me tiro de cabeza a una piscina helada", insistió. De hecho, reconoció que "si alguien me paga 20.000 euros, vuelvo a hacer de Brócoli o de lo que haga falta".

"Además, yo me río de mí mismo", confesó Revilla, quien estuvo "entrenando una semana" para la actuación en la que cantó la sesión de Quevedo y BZRP. Esto es muy diferente a las canciones que más escucha el cántabro, "la canción asturiana y cántabra y un poco la mexicana". "Tengo un aspecto, que no quiero presumir de él, pero yo hago mis cositas benéficas dentro de lo que cabe. Porque yo no cobro nada en las televisiones, pero algo ingresan a esas entidades. No lo cobro yo, lo cobra otra gente y eso a mí me llena", sentenció, orgulloso de su labor benéfica.