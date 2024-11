Miguel Ángel Revilla revela que no puede ir a 'La Revuelta' por Pablo Motos y se moja en la polémica

Si hay un invitado que acude con asiduidad a 'El Hormiguero' es Miguel Ángel Revilla. Él más que nadie conoce a Pablo Motos y su equipo. Y él más que nadie sabe que pasaría si algún día en lugar de acudir a su programa se pasara por el teatro donde David Broncano graba 'La Revuelta'.

Así, justo un día después de que David Broncano destapara el mayor escándalo de la televisión en pleno directo al explicar que se habían quedado sin invitado pues 'El Hormiguero' había movido los hilos para que Jorge Martín, el campeón del mundo de Moto GP no pudiera ser entrevistado al tener acordado con ellos una entrevista exclusiva para la próxima semana; el ex presidente de Cantabria ha hablado del asunto en una entrevista en la Cadena SER.

La cuestión es que David Broncano y su equipo desenmascararon las artes y tácticas que lleva a cabo 'El Hormiguero' para evitar que sus invitados acudan antes a otros programas como el de TVE. Así, el cómico denunció que esto es algo que lleva pasando años cuando estaban en Movistar Plus+ con 'La resistencia'. Poco después, desde la cuenta de 'El Hormiguero' en X lanzaron un comunicado señalando que todo fue un "malentendido sin mayor importancia".

Pero el daño ya estaba hecho pues dejaron a 'La revuelta' sin invitado a media hora de empezar sus grabaciones. Y el equipo de Broncano optó por sustituir la entrevista por un documental de berrea de ciervos, cuervos y hienas. Además se ha desatado un arsenal de críticas en redes sociales con numerosos rostros pronunciándose y también desde dentro de RTVE como Xabier Fortes, Silvia Intxaurrondo y Adela González. Ahora el último en pronunciarse ha sido Miguel Ángel Revilla.

Miguel Ángel Revilla da la cara por Pablo Motos

El ex presidente de Cantabria y gran amigo de Pablo Motos visitaba 'Hoy por Hoy Cantabria' para promocionar su libro 'Por qué pasa lo que pasa' y cómo era de esperar, su presentadora, Lucía Pombo ha aprovechado para preguntarle por la polémica desatada entre 'La Revuelta' de Broncano y 'El Hormiguero' y que pasaría si él visitara el espacio de TVE algún día.

"Si tiene firmado que va primero al Hormiguero, era saltarse lo pactado", asegura Miguel Ángel Revilla sobre la entrevista exclusiva que habría alcanzado Jorge Martín con 'El Hormiguero' a través de su representante y de Dorna, la empresa que gestiona el Mundial de Motociclismo y con quien por cierto, Atresmedia alcanzó un acuerdo para ofrecer los premios que se realizan en España durante los próximos años.

Pese a dar la razón en esto a Pablo Motos, Revilla no tiene reparos en decir que el por principios no iría a 'La Revuelta' pues además Pablo Motos se enfadaría con él dejando entrever que al presentador no le gusta que nadie vaya al programa rival. "Yo no voy a la Revuelta, pero me han mandado mil mensajes, no me ha invitado directamente Broncano, pero si por otras vías, claro que quieren que Revilla vaya al programa", cuenta el ex presidente de Cantabria sobre si le han invitado alguna vez al programa de David Broncano.

"Soy una persona de piñón fijo, voy al mismo hotel de toda la vida, tomo el café siempre en el mismo bar, soy muy fiel a los sitios", defiende Miguel Ángel Revilla recordando que ha estado en 35 programas de 'El Hormiguero'.

Tras ello, cuenta que él y Pablo Motos son tan amigos que "celebramos los cumpleaños como en familia". Por ello, aunque el presentador de 'El Hormiguero' nunca le ha dicho personalmente que no acuda al espacio de TVE sabe que si fuera le haría daño. "No puedo ir. Él no me lo impide en absoluto, pero sé que no le gustaría mucho. Nunca me ha dicho nada, él no pone ese veto o por lo menos a mí, pero yo soy muy de fidelidades", recalca.

"'El Hormiguero' es más de mi edad y de mi público, pero Broncano es un hombre que tiene talento. Y si haríamos una gran entrevista porque a pesar de la edad yo soy un niño. Si fuera quedaría un gran programa pero a mi me cuesta, yo soy muy fiel a los sitios", sentencia.