El mayor escándalo de la televisión: 'El Hormiguero' deja a 'La Revuelta' sin invitado y aborta su emisión

David Broncano arrancó la última emisión de 'La Revuelta' lanzando una advertencia sobre la excepcional situación que había ocurrido este jueves. "Ha pasado una cosa que creo que nunca ha pasado en la televisión en España", advirtió el humorista mucho antes de desvelar a la audiencia que esta noche no recibiría a ningún invitado.

Tras varias secciones, y después de estirar el tiempo lo máximo posible, el de Jaén terminó sincerándose con su público. "Hoy iba a venir Jorge Martín, campeón del mundo de Moto GP", desveló Broncano, explicando que, por primera vez en su historia, iban a recibir a un invitado de 'El Hormiguero' antes de que pasase por el espacio de Pablo Motos.

Pero los planes de David Broncano no llegaron muy lejos. "Media hora antes de empezar el programa nos han dicho que en 'El Hormiguero' se han enterado de que venía hoy aquí, y como en teoría la semana que viene iba a ir allí con ellos y no quieren que venga nadie aquí antes que allí, han movidos sus hilos…", desveló el humorista, explicando que el piloto de Moto GP llevaba horas encerrado en el camerino.

"No voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho y tal, ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas, y entonces Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista hoy aquí porque… No entro en detalles", continuó explicando el conductor de 'La Revuelta', lamentando no poder recibir a ningún invitado este jueves finalmente.

Acto seguido, David Broncano procedió a denunciar el modus operandi del espacio de Antena 3 en estos casos "Han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto y entonces hoy no hay entrevista. Nos ha dicho lo siento mucho, pero no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas", continuó desvelando el humorista, que procedió a disculparse con todos los espectadores del teatro.

"Nos han desmontado el programa, se han cargado nuestro trabajo de hoy"

"Lo siento por vosotros y vosotras, ya hablaremos para que todo el mundo que habéis venido hoy podáis volver a ver un programa entero normal", aseguró Broncano, que explicó a continuación que este tipo de jugarretas no eran desconocidas para su equipo. "Esto es una cosa que no es la primera vez que pasa, entonces por eso hemos decidido hablar del tema", sentenció el presentador.

"Porque nos han desmontado el programa, se ha cargado nuestro trabajo de hoy… Alguna vez lo hemos insinuado aquí, algún invitado lo ha dicho, es una cosa que lleva pasando años, desde que estábamos en ‘La Resistencia’ y demás", continuó señalando David Broncano, visiblemente molesto por malgastar el tiempo de la audiencia y de su equipo.

"No éramos ni competencia ni nada, pero siempre ha habido mucho juego con esto. Habéis visto que nunca ha venido aquí nadie antes que allí, incluso cuando pueden hacer que no vengan aquí y lo hacen y cuando no tienen fuerza para esto pues mínimo exigen que antes vayan allí", continuó relatando el de Jaén, rememorando algunas otras experiencias con el equipo de 'El Hormiguero' y la exclusividad de los rostros que pasan por el programa.

"Yo no tengo ningún problema con ellos, no sé si ellos sí"

Entonces, explicó cómo Pablo Motos y su equipo averiguaron que el piloto iba a acudir al espacio de La 1. "Hoy ha pasado porque Jorge esta mañana, sin saberlo, ha puesto una historia en Instagram o algo así diciendo que venía", explicó David Broncano antes de dar un golpe en la mesa por la situación de enfrentamiento entre ambos espacios.

"No es personal, yo no tengo ningún problema con ellos, no sé si ellos sí, pero es verdad que son muchos años en los que esto ha pasado, nunca lo hemos dicho pero ha sido continuamente", espetó el comunicador, haciendo un análisis de la guerra de audiencias. "Sé que ellos y alguna gente nos critican por hacer chistes con 'El Hormiguero', los hemos hecho desde el principio y es verdad. Entonces ellos se han mantenido elegantes en ese sentido", subrayó Broncano.

"Ojalá ellos me respondieran a mí con chistes, y no con cosas por debajo", esgrimió David Broncano entre aplausos antes de que una persona de realización tomase un micrófono para elevar su queja contra 'El Hormiguero'. "Estoy muy enfadada cuando la gente no valora el tiempo de todos nosotros, que llevamos aquí trabajando desde las dos de la tarde", espetó Yolanda, miembro del equipo técnico de 'La Revuelta'.

Finalmente, David Broncano se veía obligado a abortar la emisión de 'La Revuelta' mucho antes de la hora prevista, dando por finalizado el programa forzosamente y cediendo la pantalla a una insólita sucesión de imágenes en bucle de animales durante 20 minutos que se han prolongado el resto de la noche.