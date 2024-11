Pablo Motos detiene 'El Hormiguero' y tiene que retractarse sobre lo que le dijo a Martínez-Almeida

Rodri Hernández aterrizó en 'El Hormiguero' este miércoles tras alzarse con el Balón de Oro 2024. Pero antes de recibir al centrocampista del Manchester City, Pablo Motos se dirigió a la audiencia para protagonizar una inesperada rectificación. Así, el presentador se refirió a su conversación con José Luis Martínez-Almeida sobre la DANA de este martes. Y no dudó en mandar un contundente mensaje a la clase política.

Ya sentado con el jugador en la mesa, mientras observaba el Balón de Oro en primera persona, el presentador de Antena 3 se dirigió algo más serio que de costumbre a cámara para paralizar el inicio del programa. "Ayer estuvo Almeida y le pregunté por la DANA", comenzó señalando el comunicador, que consiguió anotar este martes un gran 16,8% de share gracias a la visita del alcalde de Madrid.

"Y, cuando llegué a casa, yo he perdido a un amigo en la DANA y una persona de su familia me dijo, porque los políticos no han dejado de decir que van a hacer todo para que todo se recupere lo antes posible, 'lo que no se va a poder recuperar son los muertos' y me quedé un poco así", comentó Pablo Motos, confesando a los espectadores lo afectado que se encontraba.

Pablo Motos rectifica sobre su entrevista con Almeida: "Tendría que tener consecuencias"

Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Con cierto pesar, el conductor de 'El Hormiguero' sorprendió dejando clara su rectificación con respecto a cómo abordó las respuestas del popular durante la entrevista. "Y pensé, 'pues a lo mejor tendría que haber tenido ayer en cuenta esto en la entrevista", lamentó el valenciano, esgrimiendo sus disculpas justo después.

"Pero no me quedo sin decirlo, todo lo que se hizo mal, tendría que tener consecuencias", sentenció entre aplausos Pablo Motos, lanzando un dardo directo a las autoridades de nuestro país.

"Si asumo mi error, me voy"

Y es que, al inicio de la entrevista con el líder popular, el presentador ya advirtió que "tenía preguntas de todo tipo", adelantando que iba a obligar al alcalde madrileño a mojarse sobre las peticiones de dimisión de Carlos Mazón.

"Reconoció errores y dio la cara. Habrá mucha gente que diga 'eso no es suficiente', pero dio ese paso y creo que eso también es importante", llegó a asegurar José Luis Martínez-Almeida a favor del presidente de la Generalitat en un momento de la noche. "Si asumo mi error, me voy", sentenciaba poco después Motos. Cabe destacar que la cifra de víctimas mortales a causa del temporal se ha elevado este miércoles a 277.