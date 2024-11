Pablo Motos impugna a Martínez-Almeida por lo que dice sobre Carlos Mazón: "Se la está jugando"

José Luis Martínez-Almeida llegó a 'El Hormiguero' este martes dispuesto a debatir con Pablo Motos sobre los asuntos de actualidad. Y el alcalde de Madrid no dudó en sacar la cara por Carlos Mazón a la hora de pronunciarse sobre la gestión de la DANA en Valencia. Pero la noche también estuvo cargada de duras críticas a Pedro Sánchez y alguna que otra revelación sobre su nueva vida en matrimonio.

"Si Pedro Sánchez tuviera tan claros los resultados... ¿lo que tendría que hacer es convocar elecciones no?", comenzó clamando el popular mientras lanzaba sus primeros dardos al líder de los socialistas. Y tras asegurar que el principal problema de las últimas elecciones fue "la ambición y la invención sin escrúpulos", del presidente del Gobierno, Motos no dudó en tocar el tema de la DANA.

José Luis Martínez-Almeida sale en defensa de Carlos Mazón: "Reconoció errores y dio la cara"

Fue entonces cuando recordó que, en septiembre de 2023, la Comunidad de Madrid activó las alertas de Protección Civil ante el peligro del temporal, pese a que después no afectó a la capital. "Yo sé la información que tenía, y en ese momento era que sí caía ese volumen de agua en Madrid, los daños materiales iban a ser tremendos pero es que los daños personales iban a ser...", comenzó explicando José Luis Martínez-Almeida.

"No cayó ni una sola gota, pero a 30 kilómetros de Madrid hubo una DANA que generó gravísimos daños y muertes. Nunca sabes qué te va a pasar. Lo que sí sabes con la información que tienes es lo que te corresponde hacer", sentenció el alcalde madrileño antes de mojarse sobre la gestión de Carlos Mazón. Y es que Pablo Motos ya le había advertido al principio de la noche que tenía "preguntas de todo tipo" preparadas.

"Todos decíais que no era el momento para echaros los trastos a la cabeza y no habéis parado", comenzó reprochando el conductor de 'El Hormiguero'. Pero José Luis Martínez-Almeida no dudó en romper una lanza a favor del presidente de la Generalitat. "Reconoció errores y dio la cara. Habrá mucha gente que diga 'eso no es suficiente', pero dio ese paso y creo que eso también es importante", espetó el alcalde de Madrid.

Pablo Motos se planta con la defensa de Almeida: "Si asumo mi error, me voy"

Fue entonces cuando pidió compresión para su compañero político. "No debe ser fácil en una situación de esas características, cuando sabes que estás siendo discutido y hay mucha gente en la calle que piensa que te tienes que ir, ir a las cortes valencianas y decir 'se han cometido errores, los asumo y vamos a empezar la reconstrucción", aseguró Almeida.

Y Pablo Motos no dudó en expresar su profundo rechazo por la defensa que estaba encabezando a favor de Mazón. "Si asumo mi error, me voy", añadió con recelo el conductor de 'El Hormiguero'. "Hay que ver cuál es la situación en Valencia y la situación es que lo más urgente es la reconstrucción y la reconstrucción también tiene que partir de una cierta estabilidad de gobierno institucional", insistió José Luis Martínez-Almeida.

"Se la está jugando. Él está asumiendo, no solo el futuro de los valencianos, sino también su condición de presidente", insistió el alcalde de Madrid, que en su día cuando se tuvo que enfrentar al fenómeno en la capital, pareció tenerlo mucho más claro que el valenciano. "A mí en ese momento, aún no teniendo la seguridad, pero con la previsión que se me había dado supe que tenía que salir inmediatamente a dar la cara", explicó el madrileño.