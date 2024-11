Pablo Motos destapa la nueva vida de Chenoa y ella se revuelve del asiento: "No quería que se supiera"

Chenoa fue la encargada de abrir la semana de entrevistas este lunes en 'El Hormiguero'. La cantante volvió a visitar a Pablo Motos con nueva música bajo el brazo, su próximo single 'Línea del tiempo'. Sin embargo, mientras se sinceraba sobre el significado de su nuevo tema, el presentador la sorprendió destapando un aspecto que, según aseguró inmediatamente, hubiese preferido "que no se supiera".

La presentadora de 'OT 2023' comenzó su paso por el espacio de Antena 3 desgranando su nueva etapa musical, y explicando el plano reflexivo que rodea a 'Línea del tiempo' además de mostrar su lado más esotérico mientras Pablo Motos escuchaba algo escéptico. Sin embargo, todo cambió cuando el valenciano la abordó por sorpresa. "¿Es cierto que tienes un gallinero?", preguntó el comunicador.

Chenoa clama contra lo que Pablo Motos saca a la luz de su intimidad: "Un poco de seriedad"

De repente, Chenoa comenzó a hablar cabizbaja algo apurada por la encerrona de 'El Hormiguero'. "Vamos a ver... sabía que esto podía salir", espetó la intérprete mientras de fondo sonaba el clásico efecto de sonido del programa de 'Exclusiva'. "Por favor, un poco de seriedad", espetó la invitada antes de explicar que "no se trataba de ninguna exclusiva".

Pablo Motos y Chenoa en 'El Hormiguero'

"En realidad la historia está en que...", comenzó explicando antes de que Motos la interrumpiese. "¿Tienes borregos?", preguntó el comunicador entre risas del público mientras la intérprete trataba de explicarse algo molesta. "No, pero podría tenerlos. Es que tengo una casita que era un antiguo gallinero, me lo dijeron mis vecinas. Pero quiero vacas, quiero gallinas y quiero un huerto. ¿Qué pasa?", sentenció la invitada.

Ante las dudas del presentador, Chenoa continuó explicando cómo es el día a día viviendo entre la naturaleza. "Irte al campo pretendiendo que no haya hormigas...", comenzó apuntando mientras Trancas y Barrancas se defendían asegurando que son indispensables para el ecosistema. "Vosotras dos en concreto poquito vais a hacer", esgrimió la cantante entre risas.

"¿Nos vas a abandonar? Un día te irás al campo y nunca volverás?", insistió el conductor de 'El Hormiguero' mientras la cantante aclaraba que ya había vivido en otras ocasiones en zonas rurales. "Yo viví hace muchos años en un pueblo. A mí me gusta, me encanta León, disfrutar de relax... Mi idea era que no se supiera, así que bueno...", terminó espetando la invitada de este lunes.