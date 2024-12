Chenoa deja fuera de juego a Susanna Griso con un palo inesperado que paraliza 'Espejo Público'

El paso de Chenoa por el pódcast de Laura Escanes 'Entre el cielo y la tierra' ha dejado numerosos titulares. Suficientes como para encabezar una de las secciones de 'Espejo Público' por su inesperado ataque a Susanna Griso. Y mientras repasaban las imágenes, la presentadora del matinal de Antena 3 no pudo ocultar su sorpresa en directo ante el inesperado reproche de la cantante por una información que el programa sacó a la luz.

El buzón de quejas de 'Más Espejo' no para de llenarse. Este martes, Gema López comenzaba la sección social del programa haciéndose eco de la queja de la actriz Macarena Gómez al programa. Pero pronto pondría el foco en un afilado dardo sobre un rostro amigo del programa que en este caso ha llegado directo desde el espacio de entrevistas de Laura Escanes en Podimo.

"Salía de mi casa y veía que un coche… y me hice una radiofrecuencia en la cara que, por cierto, me dolió un montón… Entonces, la clínica a la que iba ponía injerto capilar", comenzó explicando Chenoa en 'Entre el cielo y la tierra' para pronunciarse sobre los titulares que había protagonizado durante las últimas semanas por sus supuestos retoques estéticos.

Chenoa carga directamente contra Susanna Griso por lo que insinuó sobre sus retoques estéticos

Susanna Griso en 'Espejo Público'

Fue justo en ese momento cuando la artista cargó de lleno contra Susanna Griso y su equipo por gran parte de esos titulares distorsionados de su vida privada. "Y, pues, sale el otro día en 'Espejo Público' con Susanna Griso, que no se ha hecho también, que la conozco, que nos hemos hecho de todo juntas, y sale uno que me he hecho un injerto capilar", sentencia la mallorquina dejando a la presentadora completamente atónita mientras veía el clip en plató.

La conductora de 'Espejo Público' no tardó en defenderse de la llamada de atención de Chenoa recordando sus palabras exactas durante esa entrega del matinal. "A ver, lo de injerto capilar yo no lo he dicho", aclaró la periodista algo apurada mientras el resto de su equipo la ponía contra las cuerdas. "A ver, te has hecho tantas cosas como Carmen Borrego y nos hemos enterado ahora", añadió con sorna Gema López entre risas.

"Yo no he dicho nada y he recibido yo"

"Pero, ¿habéis ido juntas?", insistió la periodista del corazón mientras Susanna Griso negaba con rotundidad antes de recuperar las imágenes de la tertulia del espacio de Antena 3 sobre la visita de la cantante a la clínica estética. "Os habéis dado cuenta que yo no he dicho nada y he recibido yo", espetó la comunicadora, molesta por la llamada de atención de la cantante tras revisitar el momento.

"Y la que ha dicho es Gema pero para defenderla", añadió la presentadora de Antena 3 antes de dirigirse a la antigua concursante de 'Operación Triunfo' para zanjar la polémica. "Chenoa, yo insistí en que conocía la clínica pero que hay muchas cosas más", terminó apuntando Susanna Griso a modo de disculpa con la intérprete.