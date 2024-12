Carmen Machi se revuelve en 'Espejo Público' y dice punto final a una entrevista: "Ahí lo dejamos"

'Espejo Público' ha mostrado en el programa de este lunes a la actriz Carmen Machi como pocas veces la hemos visto. El matinal que presenta Susanna Griso lleva días investigando la 'caza de brujas' en el cine español ante los abusos que se denuncian en la industria del cine y del espectáculo por parte de actrices y actores.

Sobre ello le preguntó Sergio Pérez, reportero de Europa Press y colaborador de 'Espejo Público', a Carmen Machi en la gala de los Premios Forqué, sin esperar para nada su reacción. "Yo venía a hablar de otras cosas", le cortó rápidamente la intérprete, disgustada con el enfoque de la entrevista.

Sin embargo, el periodista siguió insistiendo y le expuso el caso de Bárbara Rey, que desveló en el especial 'Mi verdad' de Telecinco que un productor muy conocido de este país se propasó con ella con tocamientos sin su consentimiento.

"Estas cosas, de verdad, en serio, ¿podemos hablar de lo que va a pasar hoy? A mí esto me parece... no sé. No sé a qué viene esto de Bárbara Rey. Me sorprenden estas preguntas. Me descolocas", le espetó Carmen Machi al reportero visiblemente enfadada.

"Hablar ahora de esto... Ella sabrá por qué lo está diciendo y ahí lo dejamos", le frenó la actriz, pidiendo abortar de inmediato la entrevista al tiempo que Sergio Pérez le pedía disculpas por si se había sentido ofendida. "No me ha ofendido, pero igual que tú me haces la pregunta, yo te respondo y, si no me apetece hablar de esto, respétame mi respuesta", le zanjaba con vehemencia Carmen Machi.

Unos inesperados totales que se han visto en 'Espejo Público' y que han molestado a Gema López por el tono emplead: "Si en un foro como la entrega de los premios José María Forqué no es el lugar para hablar de esto, que es el centro de reunión de actrices, actores, directores y productores, ¿dónde se va hablar?", le ha replicado.

"Pero también entiendo que para las actrices y los actores es muy complicado que en cualquier entrega de premios se les haga esta pregunta del millón porque digas lo que digas tienes posibilidades de equivocarte. Si no apoyas a las mujeres, porque no las apoyas. Si te callas, porque te callas", ha reflexionado Susanna Griso ante la sorprendente actitud de Carmen Machi.