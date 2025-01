Susi Caramelo admite cómo ha sido Victoria Federica fuera de cámaras en 'El Desafío' de Antena 3

Cada viernes a las diez de la noche, Antena 3 ofrece a sus espectadores una cita con la diversión y el entretenimiento en 'El Desafío', un programa que combina acción, destreza y mucha emoción. Conducido por el carismático Roberto Leal, el espacio ha reunido en su quinta temporada a un potente casting de famosos dispuestos a afrontar retos sorprendentes y, en muchos casos, completamente fuera de lo común. Victoria Federica, Lola Lolita, Roberto Brasero o El Cordobés son algunos de los grandes nombres de esta edición, entre otros.

Uno de los rostros más esperados de la temporada es el de la cómica Susi Caramelo, quien se ha convertido en uno de los personajes más divertidos y auténticos de la televisión y, ahora, de El Desafío. Con su humor irreverente y su carácter espontáneo, Susi no solo se enfrenta a los retos con una actitud despreocupada, sino que también consigue arrancar carcajadas a los televidentes con su inconfundible estilo. La combinación de Roberto Leal como anfitrión y la chispa de Susi Caramelo ya ha regalado momentazos. De todo ello y de Victoria Federica hablamos con la cómica, en exclusiva.

Susi Caramelo, 'El Desafío' temporada 5. ¿Cómo ha sido esto? ¿Has sentido miedo?

SUSI - Yo he sentido un miedo, sobre todo antes de empezar. Yo decía: "Madre mía ¿dónde me he metido?, ¿por qué he firmado yo esto?, ¿en qué momento has pensado tú que eras valiente para hacer este programa?…". Y ya una vez firmas, ya no te puedes echar atrás, entonces hay que hacerlo, pero sí, miedo he pasado.

Decías antes que has firmado porque estaba Victoria Federica. ¿Cuánta verdad hay en esto?

SUSI - Bueno, bueno, a ver he firmado porque me ha compensado firmar y porque buen porque sabía que iba a estar en una de las mejores productoras que hay en España. A mí me encantan los programas con mucho despliegue y creo que tanto 'El Desafío' como 'Tu cara me suena' son los dos programas más espectaculares de la tele y tenía ganas de retarme a mí misma y sí que es verdad que me daba un poco de miedo por el tema de que soy una tía que soy miedosa, no las tenía todas conmigo pero sí que es verdad que me influye un poco la decisión de saber que iba a estar Victoria Federica, me hacía un poco de ilusión.

¿Os habéis llevado bien?

SUSI - Pues muy bien, muy bien, porque fíjate que no tenemos nada que ver la una con la otra, ya me dirás tú. Pero lo he dicho a todos los compañeros cuando me van preguntando: "¿Quién te ha sorprendido más de los compañeros?". Creo que le va a sorprender al público Victoria porque es muy valiente la tía, o sea a ella le va la marcha, le va la caña, y hace cosas muy jodidas y me he llevado muy bien con ella porque es una persona excepcional, es súper cariñosa.

¿Has sentido miedo subida a lo mejor a una altura?

SUSI - No, a ver, por supuesto que aquí lo que prima es la seguridad y obviamente es lo más importante del programa porque imagínate no pueden jugársela. Pero como persona humana nunca dejas de pensar "Ostras y si hay algún fallo, y si se suelta una cuerda…" sabes cuántas veces te han dicho "Pues este se tiró haciendo puenting y la cuerda estaba más larga". El fallo humano existe, entonces siempre tienes ese miedo, pero vamos que nunca ha pasado nada, entonces ya sería mala suerte.

Te voy a hacer un pequeño juego de a ver cuánto valiente eres y cuánto sabes de 'El Desafío'. ¿Qué prefieres, una prueba a 10 metros de altura o 5 metros bajo tierra?

SUSI - A 10 metros de altura.

Nadie prefiere lo de cinco metros bajo tierra.

SUSI - Qué mal rollo, ¿no? Imagínate estar enterrado como Kill Bill, no.

¿Una prueba con fuego o con agua?

SUSI - Con fuego o con agua, con agua.

¿Estar en una habitación con un tigre pequeñito o llena de tarántulas?

SUSI - Con un tigre pequeñito. Más mono. Hombre por favor.

¿Quién tiene el récord en apnea, Rosa López o Omar Montes?

SUSI - Rosa López.

¿Y quién ganó la edición pasada?

SUSI - La edición pasada, la última la ganó Juan Betancourt. Espera, espera. Ganó Kira, o Ana Guerra.

No, ellos son de ediciones pasadas…

SUSI - Ah sí, Pablo Castellano.

¿Y esta?

SUSI - Esta no… que te crees que va a colar, aquí no le vas a colar a nadie.

Muchas gracias y mucha suerte.

SUSI - Muchas gracias a ti.