Roberto Brasero, el hombre del tiempo, desvela cómo se ha preparado para 'El Desafío' en Antena 3

Cada viernes por la noche, los espectadores de Antena 3 tienen una cita con la emoción, el esfuerzo y la diversión de 'El Desafío', el programa de entretenimiento que pone a prueba las habilidades de los participantes más allá de lo que uno podría imaginar. Con un formato que combina retos físicos, mentales y de destreza, los concursantes deben enfrentarse a pruebas extremas que desafían sus límites, todo bajo la mirada atenta de un jurado de expertos y, por supuesto, la conducción de un presentador carismático.

En esta temporada, participa uno de los rostros más conocidos de la televisión española, Roberto Brasero, que aceptó el reto de 'El Desafío 5' para aportar su toque personal a la dinámica del programa. Conocido por su cercanía como presentador del tiempo en Antena 3, Brasero ha logrado conectar rápidamente con la audiencia en su nueva faceta como concursante de este exitoso espacio, donde combina su humor habitual con un espíritu guerrero. Su participación se ha ganado el cariño de los televidentes, quienes lo ven ahora como el eje que mantiene el ritmo y la tensión del programa.

¿Como ha sido enfrentarse a Lola Lolita, Victoria Federica o Genoveva Casanova? ¿Cuánto sabe del programa? ¿Tiene miedo a las alturas? ¿Cuál sería la prueba que más le gusta? ¿por qué ha decidido participar? ¿A qué famoso animaría a participar? Hablamos en exclusiva con Roberto Brasero y nos contesta a todo.

Roberto Brasero, llega la temporada 5 de 'El Desafío', ¿por qué aceptaste este reto?

ROBERTO - Pues primero fui hace unos años de invitado a una prueba y yo creo que la prueba fue muy bien para ellos y para mí. Entonces, cuando me dijeron: 'En vez de hacer una prueba vas a hacer muchas'. Y dije: 'Si una vez me lo he pasado muy bien, pues muchas veces me lo voy a pasar mejor'. Y así ha sido.

¿Has tenido miedo?

ROBERTO - Yo tengo un recuerdo del programa de haberlo pasado muy bien, incluso en los momentos en que lo pasas mal, pero como lo superas, aquí estoy. O sea, no me ha quemado, mamá, no me he ahogado en el tanque ese, mami, estoy aquí después de haberlo hecho, o sea que bien. En ese caso, lo superas. Pero sí pasas un momento de angustia. Claro, porque el fuego quema. Aunque tú te hayas protegido. ¡Cuidado!

Aguantar la respiración tiene un rollo físico, fisiológico, que no es agradable, pero precisamente el superarlo es lo que luego te da la satisfacción de haberlo conseguido, porque yo la prueba de la apnea la odiaba cuando la veía en la tele y digo: 'Estos que dejen de pasarlo mal ahí conteniendo la respiración, que salga y respiren'. Pero tiene ese punto de intentar superarte simplemente conteniendo la respiración, que es muy curioso. Entonces, cuando lo pruebas, te engancha y cuando lo superas, te encuentras muy bien. Así que, yo mal no lo he pasado. Momentos de angustia, momentos de tal, sí, pero drama, pocos dramas en mi vida.

Tú, que eres un rostro icónico de la televisión y estás en este concurso tan atrevido. ¿A quién te gustaría o le lanzarías una llamada para que viniera a participar en 'El Desafío'?

ROBERTO - Pues yo dije que en su momento, en el programa, cuando lo estaba viendo, tenía a Feliciano al lado y justo era cuando se hablaba de la retirada de Rafa Nadal y yo decía: 'Qué bien, Rafa, te lo vas a pasar en 'El Desafío'. Porque es que…Vamos, te lo llevarías de calle en las pruebas físicas, pero, ojo, y las otras igual te lo pasas bien. Igual en casa disfrutan, eh. Viéndote hacer esas cosas. Y los demás seguro que sí. Ahora que tienes tiempo. Rafa, vamos. Rafa'.

¿Qué prueba prefieres, una a diez metros de altura o cinco metros bajo tierra?

ROBERTO - Diez metros de altura, sin duda. Además, me ha tocado hacerla y varias veces, pero con las alturas no he tenido mucho problema. O eso creía. Luego cuando estás ahí arriba... No, fíjate, de la altura lo complicado es subir. Cuando estás ahí arriba, dices: 'Bueno, contengo este momento de vértigo…'. Y sí, a diez metros de altura siempre mejor que a cinco metros bajo tierra.

¿Con mucho fuego o mucho agua?

ROBERTO - Mucho fuego siempre. Las dos están bien. Lo mejor de esas dos pruebas son sus coaches. Pedro, en la del fuego, te da una seguridad tremenda y te dice: 'Confía en mí' y confías. Juandi, en la del agua, te da también mucha seguridad y además te dice: 'Confía en ti'. Y lo superas.

¿Quién dirías que tiene el récord de apnea: Rosa López o Omar Montes?

ROBERTO - Rosa López.

Correcto. ¿Quién ganó la edición pasada de 'El Desafío'?

ROBERTO - Pablo Castellano.

Has estudiado muy bien.

ROBERTO - Me lo estudié cuando tuve que ir al programa y me puse los programas que no había visto, que tampoco tienes tiempo para verlo todo y me pillaba, además, volviendo a casa después del curro un viernes. Pero fíjate, en cuanto ves uno, luego te enganchas al siguiente a ver qué le pasa al otro. Os recomiendo que este viernes os pongáis en la tele a ver 'El Desafío'. Todos juntos o en familia, si podéis, porque es un programa muy bonito que se ve comentando y nada, desde el televisor os invita Roberto Brasero a ver 'El Desafío' este viernes.

Decías que incluso habías traído a tus hijas al programa para que lo vieran y para que conocieran a Lola Lolita.

ROBERTO - Bueno, pues yo al principio iba muy cortado. Lola Lolita, Victoria Federica… Voy a ir de invitadito de perfil bajo. Genoveva, que la vi que llegaba con una gorra negra, así que venía ocultándose de los paparazzis... El llegar de los concursantes fue todo un espectáculo. Yo estaba ahí viendo ese espectáculo y dije: "Bueno, piola, piola", como dicen en Chile, poquito a poco.

Pero luego lo que vi es que el espectáculo era hacer el programa. Se va a ver el programa y se va a ver chulísimo, pero hacerlo es todo una porque no se para o se para lo menos posible. Mientras estás haciendo una prueba están preparando la otra. Las cámaras que hay, yo no las he visto nunca en un programa de televisión, tantas y tanta gente detrás y los de vestuario y maquillaje siempre atentos, ver ese espectáculo en movimiento es fabuloso.

Entonces, dije: '¿Cómo se lo van a perder mis hijos?'. Y me las llevo, que esto les va a gustar. Y a mi mujer. Y luego, además, con las niñas, que conozcan a Lola Lolita, que las invita Lolita Land, que se montó una feria, un parque de atracciones al que nos invitó. Ha estado muy bien todo.