Roberto Brasero, el hombre del tiempo, pega un severo corte a Sonsoles y se planta ante sus preguntas en directo

Sonsoles Ónega recibía este jueves a un invitado muy especial en el sofá de 'Y ahora Sonsoles'. Y es que la presentadora entrevistaba a su compañero Roberto Brasero por la publicación de su libro "Pequeña historia del clima" y durante la entrevista hablaban de su trabajo como hombre del tiempo y le sorprendían con una aparición de su madre.

"Pone ahí, Roberto Brasero el hombre por el que no pasa el tiempo y es mentira. Está mejor ahora", aseveraba Sonsoles tras ver lo que ponían en el rótulo del programa. "Vamos a ver los orígenes del hombre del tiempo que se ha convertido en el más querido y escuchado de este país", avanzaba la presentadora.

Tras ello, se veía un vídeo que hacía repaso a su vida y se veía el primer día que Roberto Brasero debutó en Antena 3. Pero además también emitían el casting que hizo el meteorólogo para su fichaje por la cadena de Atresmedia tras su paso por Telemadrid.

"Estabas hermoso ehhh", le soltaba Sonsoles. "Estaba hermoso y nervioso porque cuando me pongo nervioso me da por acelerarme", le respondía Brasero antes de explicar por qué fue el primero en añadir imágenes en la información del tiempo más allá de los mapas.

"¿Pero qué vieron en ti?", se preguntaba Sonsoles tras recordar que él en realidad era periodista. "Pues una manera de contar las cosas", le respondía Roberto Brasero. "Fue Elena Sánchez la que hizo un cambio en Telemadrid y dijo venga vamos a darle un algo distinto como hacen los americanos", aclaraba el presentador.

Roberto Brasero se marca un Paco Umbral en 'Y ahora Sonsoles'

Después, Sonsoles Ónega quería saber si el público le daba muchos palos cuando no acierta con sus previsiones meteorológicas. "Lo de meteorólogo es profesión de riesgo ehhh", aseveraba la presentadora. "Bueno claro, y también lógicamente, porque cuando no aciertas, pero cuando hay bodas y comuniones les decimos que contraten carpas porque no lo vemos claro. Pero si luego llueve y no lo han contratado te llevas palos y al revés si se han gastado la pasta y no llueve también te lo recriminan", respondía él.

Pero Sonsoles Ónega quería sorprender a su compañero y tras recordar la bonita relación que tenía Brasero con su padre hasta su muerte, era su madre Felicidad la que entraba en directo. También la presentadora pretendía hablar de la mujer de su compañero pero él se plantaba con un reproche. "¿Oye, y del libro cuando hablamos?", preguntaba haciéndose un Paco Umbral con Mercedes Milá. "Pero macho si te estoy sacando el libro todo el rato, el libro más enseñado de la semana", terminaba espetándole ella.