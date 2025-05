Roberto Brasero salta contra los terraplanistas en 'El Hormiguero': "Me parece una pérdida de tiempo"

Roberto Brasero regresó a 'El Hormiguero' este martes para presentar su nuevo libro 'Pequeña historia del clima'. Sin embargo, terminó compartiendo algunos secretos de meteorología con Pablo Motos y se puso algo serio cuando el presentador rememoró su fuerte enfado con el futbolista Javi Poves. El comunicador se puso entonces más serio para pronunciarse sobre el terraplanismo y los bulos.

"Puedes tener tendencias. Las previsiones estacionales son a grandes brochazos, y nos están diciendo que son trimestres más cálidos de lo que suele ser la media", comenzó aclarando el encargado del tiempo en 'Antena 3 Noticias', cuando Pablo Motos le preguntó con cuánta antelación se puede saber con seguridad el pronóstico del temporal.

Ante su curiosidad, Roberto Brasero no dudó en advertirle que, si lo que buscaba era conocer el temporal de este sábado, debería esperar un poco más. Fue entonces cuando el conductor de 'El Hormiguero' dio un giro de 180 grados a la conversación y se centró más en la ciencia y sus detractores, recordando a aquellos que afirman que la tierra es plana.

Y cuando Pablo Motos sacó a relucir el enfado del presentador con el futbolista Javi Poves, fiel defensor del terraplanismo, Brasero adoptó un tono más serio para pronunciarse con cautela sobre el tema. "Siendo el hombre del tiempo, me parece una pérdida de tiempo, cuando ya con Aristóteles se sabía que era redonda", comenzó sentenciando el presentador.

"El negacionismo en la ciencia y en el clima no me parece mal. La ciencia no es un dogma de fe, no te la tienes que creer, la ciencia es para debatirla", aclaró Roberto Brasero, que únicamente puso el foco en el "pack de conspiranóicos" que a través de las redes sociales lanzan "bulos" de todo tipo "para aprovecharse" y sembrar dudas infundadas entre la población.