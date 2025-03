Feliciano López dispara así contra la organización de 'El Desafío' y señala a Juan del Val en el jurado

Este 28 de marzo, Antena 3 emitió la gran final de 'El Desafío', el programa líder de la noche de los viernes. Gotzon Mantuliz se proclamó ganador tras imponerse a Lola Lolita, Susi Caramelo y Victoria Federica. Una final en la que no pudo colarse Feliciano López quien, dolido tras haber quedado en la última posición del ranking, no dudó en cargar contra la organización.

El extenista se convirtió en el socio de Susi Caramelo, a la que le sumaría su puntuación para intentar alzarla como ganadora de esta quinta edición de 'El Desafío'. Para ello, Feliciano López se enfrentó a un reto musical con botellas de vidrio. Sin embargo, el resultado no gustó demasiado a los miembros del jurado, formado por Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura.

Juan del Val justifica su valoración a Feliciano: "Yo valoro una prueba"

"Siendo alguien acostumbrado a ganar, un deportista de élite y verte perdiendo aquí durante muchísimas noches, hay que llevarlo con mucha humildad y elegancia", empezó alabándole el escritor. "Es verdad que muchas veces te has sentido mal valorado en las pruebas, hoy no va a ser una excepción", bromeó, reconociendo que Feliciano López "no ha tenido suerte con las pruebas".

Aunque en ese momento optó por callarse, poco después, tras la prueba de Genoveva Casanova, el exmarido de Alba Carrillo acabó explotando. Fue cuando Juan del Val interrumpió el trascurso de la final para explicar que "a Feliciano le ha afectado un poco mi valoración". Tras lo cual, justificó su valoración, dejando claro que "yo aquí valoro una prueba, de una manera más justa o menos justa. Si tú has tenido la sensación de que yo te estaba valorando a ti como concursante y como persona, te aseguro que no es así. En esos parámetros, como persona y como concursante, yo a ti te daría un 10 todo el tiempo".

“Valoro una prueba, jamás a la persona”, Juan del Val le aclara a @feliciano_lopez su valoración #ElDesafíoFinal pic.twitter.com/FFsVq6O3b6 — El Desafío (@eldesafioA3) March 28, 2025

Feliciano López atiza a la organización de 'El Desafío'

Unas palabras a las que Feliciano López no dudó en responder, reconociendo que no estaba molesto con el jurado, sino con las pruebas que la organización había escogido para él. "No me ha sentado mal tu valoración ni la de ninguno. Creo que he encajado bien durante el programa las valoraciones, porque sé que realmente es lo que veis en el escenario", comenzó explicando el extenista.

Tras lo cual, sí que reconocía que "me he sentido en los últimos programas un poco dolido, porque he tenido pruebas que, por una cosa o por otra, no me han salido lo suficientemente bien y he sentido que en algunas pruebas no me ayudaban". "Aunque sea un concurso, te gusta hacerlo bien. Nunca he sentido que estéis valorando algo más que no sea únicamente la prueba", sentenció el deportista.

Antes de dar por zanjado el asunto, Juan del Val quiso poner en valor lo "más relevante", según él, de participar en 'El Desafío': "Es la imagen que la gente se lleva en casa de cada uno de vosotros, la tuya, yo creo que ha sido ejemplar. Otra cosa es que cuando apareces y haces algo que tenga que ver con el baile o con los ritmos, es cierto que no se te da muy bien y nosotros es lo que valoramos", finalizó el escritor, pidiéndole disculpas por si en alguna ocasión se había sentido ofendido en el programa.