Lola Lolita impugna lo visto con Juan del Val durante la puntuación de 'El desafío': "Es injusto"

Lola Lolita continúa poniéndose a prueba cada semana en 'El Desafío', pero no en todas las galas consigue estar a la altura de las grandes expectativas del jurado. Este viernes, sin ir más lejos, su reto de la semana le valió duras críticas por parte de Pilar Rubio y Juan del Val, de las cuáles se terminó defendiendo entre lágrimas. Y es que, la influencer no dudó en defender su esfuerzo durante la prueba ante las palabras de desprecio que llegó a escuchar del jurado.

La estrella de Tik Tok se enfrentó en esta ocasión a un reto mayor para ella, superar su fobia a las alturas. "Todas las semanas me reviento, luego llega el directo y me salen fatal todos los desafíos. Este es el primero que me sale y encima es la prueba más complicada que he hecho", comenzó asegurando la joven, que había sufrido arcadas durante los ensayos y la grabación de gala por su "fobia a las grandes alturas".

Lola Lolita, entre lágrimas, se planta ante el jurado de 'El Desafío': "Me duele"

Sin embargo, su historia de superación no caló entre el panel del jurado, llevándose la primera reprimenda por parte de Pilar Rubio, que cuestionó su fobia sacando a relucir una campaña publicitaria del pasado en la que saltó en paracaídas. "Creo que eres una gran estratega y estás jugando muy bien tus cartas", sentenció la mujer de Sergio Ramos, poniendo en duda las lágrimas de Lola Lolita y su sufrimiento.

Lola Lolita en 'El Desafío'

"Yo entiendo vuestra superación. Si tú, tienes mucho vértigo y has pasado una semana muy mala… Estamos en 'El desafío' y debemos tener cierta credibilidad", sentenció a continuación Juan del Val mientras la concursante continuaba llorando. "Esta prueba ha sido absolutamente menor, daba la sensación de que absolutamente cualquier persona lo podría hacer y eso no es 'El desafío'...", insistió el colaborador de Pablo Motos.

El único que se inclinó a favor de la prueba de la creadora de contenido fue Santiago Segura, y tras ver el escarnio que acababa de sufrir ante sus compañeros, Lola Lolita quiso defenderse de nuevo. "Para mí sí que ha sido un desafío y me lo he tomado súper personal. De hecho, lo único que dije antes de entrar al programa fue que jamás me pusieran una prueba de vértigo porque tengo mucha fobia a la altura. Fue lo único que pedí y me lo han hecho", espetó la joven.

"Ha sido la peor semana de mi vida"

"Ha sido la peor semana de mi vida. Me parece un poco injusto que piensen que ha sido una performance. Me duele porque, para mí, os juro por mi vida que ha sido la peor prueba que he hecho en todo 'El desafío'... Me parece un poco injusto", terminó subrayando Lola Lolita antes de reunirse en el sofá con el resto de concursantes, visiblemente dolida por el trato recibido este viernes.