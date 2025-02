Ocurre algo sin precedentes con Juan del Val en 'La Roca' y Gonzalo Miró se lleva las manos a la cabeza

Como cada domingo, 'La Roca' ha analizado la actualidad política y social y entre sus temas a debate de esta semana ha estado los planes de Donald Trump para acabar con la guerra de Ucrania aun sin contar con dicho país y la propia Unión Europea. Algo que ha llevado a que Juan del Val le diera la razón en este asunto a Pedro Sánchez provocando la sorpresa de Gonzalo Miró.

Será este lunes cuando aprovechando el tercer aniversario de la guerra, Donald Trump presente ante la ONU su plan de paz sin contar con Ucrania y solo negociando con Vladimir Putin. Algo que sin duda ha provocado la reacicón de Zelenski y de la Unión Europea.

Así, Juan del Val no dudaba en destacar que "el frente tiene que ser común en toda Europa y eso no se está produciendo". Y con respecto a las últimas palabras de Pedro Sánchez, el colaborador de 'La Roca' salía sorprendentemente en su defensa. "Pero por lo menos hay alguien que da la cara y que hace esas declaraciones y va a ver a Zelenski, me parece por lo menos que sí se parece un poco más a una posición de dignidad que es lo que falta en este conflicto", proseguía diciendo.

"Porque Donald Trump lo que de repente hace es llamar a Zelenski dictador, estamos hablando de que él va a pactar la paz con Putin, que ese sí que es un dictador, entonces hablar de Zelenski como un dictador. Así que por lo menos, aunque sé que va a ser una cosa super revolucionaria, estoy absolutamente de acuerdo con Pedro Sánchez", sentenciaba Juan del Val cuando Nuria Roca pretendía cambiar de tema.

Y justo esa última frase provocaba que Gonzalo Miró tomara la palabra para recalcar lo inusual de ese pronunciamiento de su compañero. "Oye, esto es un momento que pensábamos que no íbamos a vivir en este programa", comentaba el colaborador. "Ha tenido que venir Trump", apostillaba Carmen Ro entre risas.

"Se han alineado los astros", terminaba apuntando Gonzalo Miró mientras Juan del Val ironizaba con que "es que acierta poco la criatura, que le vamos a hacer". Tras ello, Nuria Roca les pedía permiso para conocer las novedades sobre los últimos movimientos de Donald Trump y Elon Musk.