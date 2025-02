Gonzalo Miró, a raya: sufre esta amonestación en 'Espejo Público' y Susanna Griso señala la razón

Gonzalo Miró ha recibido una queja en directo de una telespectadora de 'Espejo Público' que le ha trasladado en plena emisión Susanna Griso. La presentadora de Antena 3 ha sido la encargada de portar ese requerimiento con regañina incluida. El tertuliano no se esperaba para nada el momento en cuestión.

Al filo del mediodía, el programa matinal ha contado con Roberto Brasero para ofrecer la previsión meteorológica de cara a este fin de semana, pero antes de ir con él, se ha dirigido seriamente a su colaborador fetiche y el que más titulares acapara.

Griso le ha dado un tirón de orejas en directo y públicamente a Gonzalo Miró: "Antes, le voy a reñir a este señor que tengo a mi vera porque tengo una telespectadora que me ha enviado un correo quejándose de tus posiciones en el sofá".

Todo el plató de 'Espejo Público' ha enmudecido por lo inesperado de esa amonestación y porque por unos segundos ha reinado la confusión y algunos tertulianos pensaban que se refería a las posiciones política o sexuales de Gonzalo.

"¿Qué pensabas? ¿Que hablaba de sus posiciones políticas?", le ha preguntado Susanna Griso a Toni Cantó. "No, no, sexuales, las posturas", ha respondido entre risas el expolítico. "Bueno, ya no sé si hay quejas en ese sentido, no me han llegado, no me han llegado", ha ironizado la comunicadora de Atresmedia.

"No sé cómo satisfacer a todo el mundo, Susanna. Me están invadiendo los mails de gente que me pide que me siente de todas las maneras posibles: con los dos pies sobre el sofá o incluso así. Creo que algún programa debería hacerlo así", ha reaccionado Gonzalo Miró, colocando su culo en el respaldo del sofá y poniendo los pies en el asiento.

"¿Qué te crees que estás en un banco de botellón o qué?", le han soltado sus compañeros del programa. "Oye, esto es un manspreading en toda regla eh", le ha reprochado Susanna Griso, un término anglosajón que hace referencia a algo así como el 'despatarre masculino'. Por último, la presentadora de 'Espejo Público' ha advertido a Gonzalo y a todos los colaboradores con ponerles "a raya".