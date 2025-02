Juan del Val se planta en 'La Roca' ante lo que se ha publicado sobre el caso de Anabel Pantoja

Una semana más, este domingo 16 de febrero han abordado en 'La Roca' la polémica que rodea a Anabel Pantoja. Un caso que, en opinión de Juan del Val, se está sobredimensionando. Por tal motivo, no ha dudado en pedir "responsabilidad" a los medios de comunicación.

Continúa la investigación a Anabel Pantoja y a su pareja, David Rodríguez, por presuntos malos tratos a su hija Alma. Si bien no hay novedades reales sobre el asunto, en los últimos días han surgido rumores de crisis en la relación entre la influencer y el fisioterapeuta. Sobre todo a raíz de que él abandonara Gran Canaria precipitadamente para regresar a Córdoba, dejando en la isla a Anabel y a la niña.

Respecto a estas especulaciones, Pilar Vidal ha querido dejar claro en el programa de laSexta que "la relación entre ellos es absolutamente la misma". Según la periodista, "esta noticia ha tenido morbo desde el principio. Lo que pasa es que no podemos alimentarlo con mentiras o suposiciones. Lo más importante aquí es el hecho: la investigación sigue en marcha. Eso es así, lo dice el juzgado de San Bartolomé de Tirajana, que es donde se reenvió el caso desde el Tribunal Superior de Justicia de Gran Canaria".

Además, Pilar Vidal recordaba también que "hay dos personas siendo investigadas: Anabel Pantoja y David Rodríguez. Hasta ahí, no ha pasado nada nuevo. Sólo se solicitaron las cámaras de seguridad del centro comercial (donde los padres se dieron cuenta de que la bebé no estaba bien). Aquí lo que se trata de esclarecer es que hay un informe forense que dice que esta menor presenta unas determinadas lesiones que no se han producido de manera accidental. Quieren averiguar sólo que ha pasado".

Juan del Val sale en defensa de Anabel Pantoja

"Es que puede quedarse en nada", añadía Nuria Roca, recordando la importancia de la presunción de inocencia. Acto seguido, era Juan del Val el que tomaba la palabra para dar su opinión al respecto: "Varias partes, a los hechos que está diciendo Pilar, que son hechos e incontestables hay otro factor que es determinante: la niña está con ellos. Por lo tanto, la juez no habrá visto ningún riesgo. Si no, evidentemente, se hubieran tomado medidas. Este es el hecho".

"Luego, a partir de ahí, empieza la gestión por parte de ellos, por un lado. Luego, estamos los medios de comunicación, que tenemos una responsabilidad grandísima en engordar esta bola con cosas que son algunas con algo de verdad, otras suposiciones y otras son rumores. Ahora dicen que no se hablan, que se llevan mal…", reflexionaba Juan del Val.

Unas palabras que recibían el apoyo de Pilar Vidal, quien añadía: "Ellos siguen igual, no ha cambiado. Lo que pasa es que hay tantos minutos que rellenar, tantas páginas que cubrir y tantas noticias que hacer, que, al final, este tema no da para más. Hay que esperar a la justicia, que es lenta. Todo lo que está saliendo es mentira", insistía la periodista.

El consejo de Pilar Vidal a Anabel Pantoja

Nuria Roca también recordaba las informaciones que han salido sobre la supuesta mala relación entre Merchi, la madre de Anabel Pantoja, y su yerno. "Pero, ¿qué mas da? ¿Qué tiene que ver con la investigación?", preguntaba Juan del Val. "La mayor mentira de este caso es que ellos se iban a separar y que él se iba a Córdoba, lo cual no es cierto", aseguraba Pilar Vidal quien, no obstante, daba un consejo a la influencer: que se deje aconsejar.

Y es que, en opinión de la colaboradora, la sobrina de Isabel Pantoja "no se está dejando asesorar". "Esto no es un divorcio, sino una situación de crisis, y Anabel Pantoja debería dejarse aconsejar", le recomienda. "En situaciones de crisis hay profesionales, quizá debería nombrar a un portavoz", sentecia la periodista.