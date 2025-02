Juan del Val da la puntilla a Karla Sofía Gascón en 'La Roca' con un apunte que pocos habían verbalizado

Tras la celebración de los Premios Goya 2025, el nombre de Karla Sofía Gascón sigue estando muy presente a pesar de que la actriz no estuvo invitada a la ceremonia. No obstante, sí que se habló mucho de ella en el photocall y también estuvo presente en la gala con la victoria de su película "Emilia Pérez". De todo ello han debatido este domingo con Juan del Val siendo claro.

Así, Juan del Val no dudaba en poner sobre la mesa como Karla Sofía gascón sí que está invitada a los Oscar al ser una de las actrices nominadas que opta al galardón. "Ella sí está invitada a los Oscar pero lo que pasa es que la productora de la película no le paga el viaje ni se hace cargo de nada", explicaba.

Por su parte, Nuria Roca recordaba que los únicos que hicieron referencia a Karla Sofía Gascón fueron los productores de "Emilia Pérez" al recoger el premio. "Es un debate muy complejo", reconocía Ramón Espinar. Mientras que Gonzalo Miró defendía que lo que estaba haciendo la productora es velar por sus intereses comerciales.

"¿Lo que nos preguntamos qué es que la productora tiene que incluirla en la promoción de la película aunque piense que para la promoción de la película le viene mal?", preguntaba Gonzalo. "O que a lo mejor tendría que haber recibido la invitación de los premios Goya porque a lo mejor ahora vamos a un lugar que para recoger un premio tienes que tener una hoja de servicios intachable", defendía la mujer de Juan del Val.

"Bueno no se invita a los Goya por ideología aunque haya gente que se empeñe en hacer ver que sí lo es. Pero la productora está haciendo un negocio y vendiendo un producto y si cree que en este momento porque han salido una serie de tuits que están perjudicando la promoción, ¿Qué tiene que hacer decir que no tienen que tener esto en cuenta?", incidía Gonzalo. "Pues a lo mejor lo que tienen que hacer es defender su trabajo", replicaba Nuria Roca. "Sin duda y ocurrirá pero no será la primera vez que cuando ocurre una polémica le digan que es mejor que no salga los primeros días", sentenciaba Gonzalo Miró.

Juan del Val, rotundo sobre Karla Sofía Gascón: "Se metía en el hoyo"

Después era Juan del Val el que se posicionaba alto y claro poniendo de relieve en primer caso que "yo no estoy de acuerdo en los escarnios públicos". "Pero también es verdad que la gestión que ella ha hecho después de salir todo esto no ha sido la adecuada. Ha tirado por el victimismo y las entrevistas que hacía me da la sensación de que iban empeorando un poco, se intentaba salvar e iba metiéndose cada vez más en el hoyo", recalcaba el escritor.

"Y luego además se produce una paradoja porque decía Ramón ninguno estamos de acuerdo con esos tuits y dices alguien habrá. Y claro que hay alguien, precisamente los transfobos. Ahí es donde está la paradoja de esta historia", concluía.