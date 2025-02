Toque de atención de 'El Desafío' a 'El Cordobés' por lo que ha hecho al equipo: "No es un juego"

Este viernes, 21 de febrero, Antena 3 ha emitido una nueva entrega de 'El Desafío', el programa de retos presentado por Roberto Leal. Ya nada más comenzar, Juan del Val adelantó que iba a suceder "algo histórico". Ya que, durante los ensayos Manuel Díaz 'El Cordobés' había superado el récord que en su día alcanzó Rosa López en la apnea, los 4:40 minutos.

Por lo tanto la expectación era máxima. Juandi, el coach, estuvo presente durante toda la prueba, para garantizar en todo momento la seguridad del concursante. El entrenador confiaba plenamente en el torero, pero prefinió no presionarle. Cuando llegó el momento de meterse dentro del agua, Manuel Díaz se mostró relajado y dispuesto a batir el récord de la cantante.

Durante los cuatro primeros minutos, todo fue como la seda. Sin embargo, al superar esta marca, el concursante empezó a tensarse y a soltar aire. Tras darle varios toques de atención, a los que él hizo caso omiso, Juandi se vio obligado a sacarle del agua, lo que provocó que 'El Cordobés' se encarase con el entrenador, visiblemente enfadado.

El toque de atención de Roberto Leal a 'El Cordobés' por saltarse las normas

"¿Por qué me has sacado?", le preguntó insistentemente el torero a su entrenador. Aunque consiguió una excelente marca, al registrar 4:30 minutos, el andaluz no se mostró satisfecho con su logro, sino más bien todo lo contrario. "Joder, sonríe que ha sido una pasada", le intentaba animar Juandi.

Pese a esto, el concursante continuó quejándose, motivo por el cual, Roberto Leal se vio obligado a darle un 'tirón de orejas': "Puedo entender tu parte, pero Juandi ya lo había avisado en repetidas ocasiones. Si Juandi te saca del agua, es por tu seguridad. Esto no es un juego. La apnea no te la puedes tomar a risa".

Tras esta regañina de Roberto Leal, el coach le explicó a 'El Cordobés' que si le había sacado es porque no estaba haciendo caso a sus directrices. Y, para el equipo de 'El Desafío', la seguridad de los concursantes es lo más importante. Finalmente, el torero se tranquilizó y se sintió orgulloso de la marca conseguida en la apnea. Aunque por 10 segundos no logró superar a Rosa López, sí que se convirtió, merecidamente, en el ganador de la noche.