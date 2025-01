Roberto Leal destapa cómo ha sido el paso de Victoria Federica en 'El Desafío': "Está fuera de su zona de confort"

Esta viernes 10 de enero, Antena 3 estrena la quinta edición de 'El Desafío', la más espectacular del concurso que ha cautivado a millones de espectadores con sus pruebas extremas y la participación de celebridades dispuestas a poner a prueba su resistencia física y mental. En esta nueva temporada, el formato no solo promete retos más espectaculares, sino también una renovada dinámica que llevará a los concursantes a enfrentar desafíos de gran complejidad. Con un elenco de famosos dispuestos a dejarlo todo en cada prueba, el show busca consolidarse como uno de los grandes éxitos de la televisión española.

Al frente del programa, una vez más, estará Roberto Leal, quien ha sabido ganarse el cariño de la audiencia a lo largo de las ediciones anteriores. El presentador, conocido por su cercanía y energía, se ha convertido en una de las caras más asociadas a este exitoso formato. En esta edición, el sevillano verá concursar a famosos de la talla de Lola Lolita, Victoria Federica, Roberto Brasero, Manuel Díaz 'El Cordobés'... Su versatilidad como presentador le ha permitido mantener 'El Desafío' como un espacio dinámico, con la mezcla perfecta de entretenimiento y adrenalina.

Desde su debut en 2021, Roberto Leal ha evolucionado y se ha adaptado a los cambios de formato, consolidándose como un referente dentro del mundo de los concursos televisivos. Con su estilo único, Leal mantiene la tensión en el aire mientras lleva a los concursantes a superar límites, haciendo de 'El Desafío' una experiencia inolvidable tanto para los participantes como para los espectadores. Por todo ello, en El Televisero hemos hablado en exclusiva con el de Alcalá de Guadaíra sobre todo lo que supone esta nueva edición.

Roberto Leal, una temporada más de 'El Desafío'. ¿Cuál ha sido el desafío esta temporada?

ROBERTO - Bueno, pues tratar de estar a la altura y sobre todo de corresponder con el mismo cariño que los concursantes me han tratado a mí. Es verdad que cuando ellos están en sus pruebas se están dejando la piel y lo único que piensan es en que salga bien, pero luego cuando no sale bien, el primero que está ahí cuando terminan eres tú. Entonces, bueno, ahí sí que tienes que saber de alguna forma casi natural darle su sitio, si hay silencio, respetarlo, si tiene ganas de hablar, invitarlos a que lo hagan y si no, bracito encima o en la cintura, acompañarlos y delante del jurado, ya que sea lo que Dios quiera. Entonces, para mí el desafío ha sido ese, disfrutarlo tanto como la temporada anterior o más y, sobre todo, estar preparado para todo lo que hemos vivido esta temporada, que ha sido mucho y potente.

¿Has sentido miedo?

ROBERTO - Siempre, siempre. No es un miedo pánico, porque si no me tendría que dedicar a otra cosa, pero sí que es un plató en el que pasan muchas cosas y es un plató en el que al final da igual lo que tengas preparado en la cabeza porque el guion te salta por los aires al minuto uno. Yo el único guion que tengo ahí son los pasos a vídeo, que son dos líneas en las que sitúas el programa y das paso al entrenamiento de esa persona en cuestión. Pero luego no puedes prever nada, hay un ensayo técnico de cómo se hace la realización de la prueba, pero a partir de ahí es que ya te digo, porque en el ensayo la prueba sale en el directo o no, o al revés, o de pronto en el directo le da a uno un blanco y se me desmaya y hay que levantarlo. Es una locura. Y por eso es tan divertido y tan bueno para un presentador, porque te mantiene vivo.

Vemos perfiles súper variados, como, por ejemplo, Roberto Brasero, Victoria Federica... ¿A quién te gustaría ver en futuras ediciones?

ROBERTO - Pues no lo sé, la verdad. Más que un nombre en concreto, porque podría venir cualquiera que realmente haya visto las temporadas anteriores y tenga esa valentía o ese arrojo de tirar para adelante, pero sobre todo lo que sí que pediría a los que vengan es que sean conscientes de que se lo van a pasar muy bien, eso lo primero, pero lo segundo es que el programa no es una broma. Por mucho que digamos que todo está controlado, que es así, hay una seguridad y hay un equipo médico.

Pero es cierto que quien venga tiene que saber que esto no es un paseo, que programas para pasearse hay otros y que esto es una auténtica locura, que quien entra aquí viene a ganar y viene sobre todo a demostrar también sus costuras y que es una manera de abrirse en canal. O sea, quiero que venga cualquiera, pero que seáis conscientes de que este programa es muy exigente y el que venga tiene que venir a darlo todo. Si esta ha sido increíble, la sexta tiene que serlo todavía más.

¿Cómo has visto los perfiles de Lola Lolita o Victoria Federica?

ROBERTO - Bueno, al final yo creo que un acierto del programa es que también se tocan perfiles que su target o su público objetivo está muy fuera de lo que es la televisión tradicional. Hablo de Lola Lolita, pero también años anteriores María Pombo o Laura Escanes, que sí que ahora es más televisiva, pero en su día no lo era tanto. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando viene una Victoria Federica o una Lola Lolita, por hablarte de esta edición, están completamente fuera, como decía hoy Victoria, de su zona de confort o de lugar, porque no saben muy bien a qué cosa vienen.

Pero eso es lo bonito, porque esos son los perfiles que más crecen, porque al final no solamente van cogiendo confianza, sino que se proponen ganar y aunque en un primer programa tú digas: "No lo va a conseguir", luego vas viendo la evolución, como en una novela, el arco del personaje, y dices: "Hostias, es que está creciendo, que se mete en la final y cuidado, que te pega un revolcón y te gana el programa".

Y eso es lo bueno. Creo que para ellas, lo han dicho, ha sido una experiencia y creo que también les viene muy bien el probar cosas nuevas. Al final, oye, lo que hacen está muy bien y su trabajo y su oficio es perfecto, el de todos los que vienen, pero es que esto no lo han hecho nunca y quién sabe si van a volver a hacer algo parecido.

Hacías bromas antes con la diferencia de jurado entre Juan del Val y Santiago Segura ¿cómo han sido?

ROBERTO - A mí me parece que se complementan muy bien. O sea, Juan del Val, todo el mundo lo sabe, es un tío que cuando habla es solemne, riguroso, auténtico. Santiago Segura es auténtico también, riguroso en algún momento y solemne para nada. Es un tío que cuando abre la boca te esboza una sonrisa y dices: "Tú lo que vas a decir va a ser ingenioso cuanto menos". Luego le pasa que se mete en algún fregado porque claro, el tío vive el programa como un espectador más, entonces opina como un espectador. Y si de pronto una prueba no le ha gustado, te lo va a decir y te va a decir: "Oye, eso lo he visto yo en la obra de fin de curso de mi hija". Y claro, el concursante que lleva una semana preparándose dice: "no puede ser que me haya dicho esto"... Pues sí, te lo ha dicho. Y eso es lo bueno de Santiago.

Y luego tenemos a Pilar, que claro, es la musa de 'El Desafío'. Y a mí me emociona mucho, se lo decía también en la rueda de prensa, no solamente que ella haya pasado por muchas de las pruebas, sino cómo lo vive. Creo que es una persona super empática, que se emociona en su discurso cuando ves que alguien también se ha roto y que luego, cuando te tiene que pegar un apretón, nada de rosa. Pilar Rubio te mete unas hostias también, que creo que es importantísimo, porque la gente la tiene como un referente de este tipo de pruebas y si fuese todo bien, oye, me ha gustado lo que has hecho, pues tampoco te la creerías.

Le vimos sufrir también en muchas pruebas de 'El Hormiguero', por ejemplo, yo me acuerdo.

ROBERTO - Al final las pruebas, por eso gustan, porque tienen esa parte de sufrimiento y el espectador creo que conecta directamente porque se pone por lo menos un poquito en ese lugar y algunos dirán: "yo quiero hacerlo". Y otros dirán: "yo qué hago viendo esto".