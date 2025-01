El Cordobés sorprende al señalar lo que piensa de Lalachus y toda su polémica en las Campanadas

Este viernes 10 de enero, Antena 3 estrena una nueva edición de 'El Desafío', el programa que pone a prueba las habilidades físicas y mentales de famosos de todo tipo. En esta ocasión, la audiencia podrá disfrutar de retos aún más espectaculares y emocionantes, con un formato renovado que promete sorprender a los seguidores del show. Roberto Leal será el encargado una vez más de guiar a los concursantes en una serie de pruebas extremas que pondrán a prueba su destreza, resistencia y capacidad de superación.

Entre los participantes destaca la presencia de Manuel Díaz 'El Cordobés', con quien hemos hablado en exclusiva sobre diversos temas, como la polémica de la estampita de la vaquilla del Grand Prix que mostró Lalachus en las Campanadas. El torero se enfrenta a una nueva arena: el "desafío" televisivo. Con su carácter afable y su determinación, el torero será uno de los focos de atención del programa, dispuesto a demostrar que su destreza va más allá del ruedo.

Acompañados de la energía y simpatía de Roberto Leal, los famosos deberán superar pruebas que pondrán a prueba no solo su capacidad física, sino también su mente. Cada viernes a las 22:00 horas, 'El Desafío' promete una nueva dosis de adrenalina y emoción, con la participación de rostros conocidos que se enfrentarán al reto de sus vidas en un espectáculo lleno de sorpresas y momentos memorables.

El Cordobés en 'El Desafío', ¿cómo ha sido esta aventura?

MANUEL - ¿Te lo cuento de verdad? Fue un desastre, un desastre. Un desastre (bromea). Genial, genial… Me lo he pasado muy bien. La verdad que contento, orgulloso de haber participado en esta quinta edición. No me lo creía, pero es que no me lo creía yo. No se lo creía mi mujer, mis hijos, nadie, mis vecinos. No se lo cree nadie. Ha sido una pasada. Pedazo de programa que le digo a todo el mundo que si tiene la oportunidad, que lo haga.

Decías antes que no has tenido mucho miedo…

MANUEL - Bueno, a ver, respeto siempre. Yo siempre digo que el miedo te bloquea, pero el miedo es necesario porque el miedo es lo que te impide que tú cometas errores, que tú, por ejemplo, si tú no tienes miedo a saltar de una azotea, pues tienes que tener miedo de decir: “Oye, si salto…”. El miedo tiene que ser tu aliado. O sea, yo tengo respeto hacia las cosas y el miedo intento dominarlo de la mejor manera. Muchas veces el miedo me ha dominado, para qué te voy a engañar, pero en esta ocasión creo que en 'El desafío' en ningún momento me ha dominado.

¿Cuál dirías que ha sido tu mayor competidor/a?

MANUEL - A ver, yo creo que uno mismo es el mayor competidor de este programa porque al final tienes que convencerte a ti mismo de hacer algo que está fuera de tu zona de confort. Hay gente muy buena en 'El desafío', hay gente muy buena, tanto chicos como chicas, que no quiero adelantar ni hacer spoilers, lo tenéis que ver, pero cuando las galas iban surgiendo ya empezaban a haber piques y ya como que ya mirabas de una manera o de otra, al final siempre uno se pica.

¿A quién animarías para que viniera a 'El desafío' en una próxima temporada?

MANUEL - A todas las personas que tengan la oportunidad, de cualquier profesión, que se dedique a televisión, a cine, a música, y que pueda venir a 'El desafío', que no se lo piensen, que lo hagan, que no se van a arrepentir.

Tú que siempre has estado rodeado de vaquillas, ¿cómo has visto la polémica con la estampita de la vaquilla del 'Grand Prix'?

MANUEL - Me lo han comentado porque yo, sinceramente, no estaba viendo la primera cadena. Yo tenía preferencia por ver otras cadenas esa noche. Y tampoco estaba muy pendiente, pero yo creo que tampoco es tan alarmante. Muchas veces no podemos… Yo creo que hay que tener un poco de sentido del humor. No creo que nadie quiera burlarse de algo que otra persona sienta. Y también a la persona que lo ha hecho, (decirle) que debe tener cuidado, que hay personas que se pueden sentir ofendidas, pero a veces se sacan las cosas de contexto de una manera que no deja de ser una estampa, o sea, ni va a ser más ni va a ser menos, es una estampa, no sé.

Gracias Manuel, que vaya todo muy bien.

MANUEL - Gracias a ti. Venga, no os lo perdáis.