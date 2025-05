El Cordobés avisa de la consecuencia directa de la expulsión de Carmen Alcayde en 'Supervivientes 2025'

Este jueves, 'Supervivientes 2025' se enfrentaba a su expulsión más decisiva pues uno de los concursantes estrella de la edición tenía que abandonar el reality. Finalmente fue Carmen Alcayde la que tuvo que decir adiós frente a Montoya. Y en 'Tardear', Manuel Díaz 'El Cordobés' ha sido claro al opinar sobre esta pérdida.

Así, este viernes, 'Tardear' analizaba la expulsión de Carmen Alcayde y el fuerte enfrentamiento que tuvo con Makoke y con Anita justo antes de ser la última expulsada de 'Supervivientes 2025'.

"Con la expulsión de Carmen se va un poco de salsa y de salseo de lo que es 'Supervivientes'", sentenciaba sin pensárselo Manuel Díaz, 'El Cordobés' tras ver las imágenes de lo que había pasado entre Alcayde y Makoke en la palapa. "Cuidado que eso lo vamos a echar de menos ehhh", apostillaba el ex torero.

"Es alucinante que le diga a Makoke que ha malmetido y hemos visto a Carmen todo el concurso playa para un lado y playa para el otro", sostenía Marta López tratando de defender a su amiga Makoke. "¿Pero Marta has visto a los cuatro teleñecos que tenía detrás?", le cuestionaba El Cordobés.

A lo que Carolina Ferre trataba de replicarle que "cuatro teleñecos no, son formales que no les gustan los líos y no entran en ese follón". "Vamos unos muebles", soltaba Leticia Requejo. "Pero totalmente", se sumaba El Cordobés. "¿Pero unos muebles de qué? Damián es un supersuperviviente o Pelayo", trataba de defender Carolina.