Carmen Alcayde no calla más y lanza este demoledor dardo a Anita Williams: "Alimenta el circo"

Continúa la guerra entre Carmen Alcayde y Anita Williams. Las exsupervivientes utilizan los platós de los programas donde colaboran para seguir lanzándose los trastos a la cabeza. Este jueves, 21 de agosto, 'Tardear' ha mostrado a la periodista valenciana las últimas declaraciones que la catalana hizo sobre ella.

Frank Blanco, presentador del magacín vespertino de Telecinco, se ha dirigido directamente a Carmen Alcayde, presente en el plató: "Hay una amiga tuya que se acuerda de ti. Es la exsuperviviente Anita Williams, que está disfrutando del verano y, entre sus planes, ha tenido tiempo para acordarse de ti diciendo que no va a entrar en tu circo". "No sabía que tenías circo", ha bromeado.

Al ser preguntada por los reporteros de Europa Press a la llegada de sus vacaciones, la ex de Montoya fue contundente: "Me da igual lo que digan de mí, yo tengo muy claro lo que soy y lo que pienso". Aunque no perdió la oportunidad de lanzarle un dardo a su excompañera de concurso: "No pienso entrar en el circo". Un comentario que, este jueves, ha tenido respuesta por parte de Carmen Alcayde, quien se lo ha tomado con sentido del humor.

Carmen Alcayde responde con contundencia a Anita: "Dice más animaladas que nadie"

"El circo a mí me encanta y si considera que esto es un circo, fenomenal", ha bromeado la colaboradora. Acto seguido, ya en un tono más serio, ha añadido: "Ella ha querido entrar en el circo y, a lo mejor, lo que le pasa es que no llega a cuajar". Además, se ha referido a sus distintas participaciones de Anita en programas de Telecinco: "Cada vez que viene aquí, viene de señora fina, de que todo es ideal y no va a hablar de Montoya. Al final se mete en más fregados que nadie y dice más titulares que nadie y animaladas varias".

"No querrá venir para no seguir metiendo la pata, porque cada vez que viene saltan chispas", ha proseguido diciendo Carmen Alcayde. Y deja claro que Anita "es la que alimenta el circo más que nadie". En ese momento, Belén Rodríguez interrumpía el alegato de su compañera para echarle un pequeño rapapolvo: "Es muy feo que digas que no sirve como colaboradora".

Sin embargo, la periodista ha querido aclarar sus palabras: "No es que no sirva, pero cuando viene, en vez de hacer como colaboradora, se le pregunta por Montoya y la lía parda". Pese a esto, la valenciana ha reconocido que Anita gana mucho dinero con su trabajo en las redes sociales: "Lo hablamos en la isla y sé lo que gana al mes. Más que yo, un montón". Por último, Carmen ha intentado zanjar el asunto con unas bonitas palabras hacia su ex amiga: "Me parece muy bien sus vacaciones con el niño, creo que la imagen que está dando en Instagram es maravillosa".