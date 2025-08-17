Anita Williams toma acciones legales por su calvario tras 'Supervivientes 2025': "Es un tema muy serio"

Anita Williams está desesperada ante el calvario que, según ella, está viviendo. La exconcursante de 'Supervivientes 2025' ha aparecido esta semana en la revista 'Diez minutos' contando que su expareja y padre de su único hijo se habría saltado la orden de alejamiento que pesa sobre él. Esta semana, 'Tardear' se puso en contacto con ella para conocer qué es lo que está pasando.

Y, en efecto, Anita William ha reconocido estar recibiendo constantes amenazas por parte de su ex. "Este chico no es ningún santo. Por algo es mi ex y por algo el juez ha determinado que no me puede hablar ni a mí, ni puede tener contacto. No tenéis ni puta idea de lo que yo he pasado con esta persona… Me ha costado muchísimo dar el paso de denunciar", ha asegurado la catalana en el magacín vespertino de Telecinco.

Además, ha confesado que no quiere alargar la condena del padre de su hijo, y que tampoco quiere su dinero: "Ya bastante tiene y no es por mis cosas. Yo no lo hago para alargar la condena de nadie. Yo lo único que quiero es vivir tranquila y esta gente no me deja". "Funcionan con amenazas y yo con amenazas no voy a funcionar, de mentirosa no me deja nadie y yo no quiero ser pobrecita porque yo de las cosas que me equivoco doy la cara y digo 'lo he hecho mal', pero de las cosas que no, no las pienso dar", deja claro.

Anita Williams, desesperada por culpa del padre de su hijo

Anita Williams también ha hablado de la abuela paterna de su hijo. Según cuenta, "la movida de ahora viene, que esta señora salió en televisión contando tonterías y mentiras y le dije (a su ex): 'Lo que tengas que hacer hazlo con los abogados'". Y ha ido más allá, asegurando que "la abuela si no sabe cuidar de su hijo, qué coño va a cuidar del mío". Los colaboradores de 'Tardear', así como su presentadora, Bea Archidona, han explicado que han escuchado alguno de esos audios de la expareja de Anita en los que se oyen las amenazas que recibe. "Es un tema muy serio", ha reconoció Leticia Requejo.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha disfrutado de uno días en Mallorca junto a su hijo Thiago, de cuatro años. Una escapada muy necesaria debido a la complicada situación que está atravesando, cómo así ha reconocido al citado medio y ha ratificado en 'Tardear'. "El padre de mi hijo cumple condena hasta 2038 por delitos muy graves. Sobre él pesa una orden de alejamiento para que no tenga contacto conmigo ni con el pequeño. No solo incumplió la orden, sino que se puso en contacto conmigo y con el niño desde prisión", explica la joven en la citada revista.

Anita toma acciones legales contra su ex pareja

Cansada de la situación que está viviendo, Anita Williams ha decidido interponer medidas legales contra el padre de su hijo. Ella misma se personó en los juzgados junto a su abogado. "Interpusimos una denuncia por quebrantamiento de medida cautelar contra el padre del hijo de Anita y, bueno, también por un delito de coacciones contra su persona y vamos a ver cuáles son las medidas que se acuerdan y si se puede regular la situación de su hijo para que no haya ningún problema", explicó el letrado a la salida de los juzgados.

En la vista, él participó "por vídeo" desde la cárcel. Durante la misma, "se demostró que él había incumplido la orden de alejamiento" que le impide tener "contacto de ningún tipo", por lo que se le ha ampliado la pena en ocho meses y en otros dos años sin poder establecer el contacto con Anita Williams o con su hijo. Además, la ex de Montoya asegura que podría "solicitar una indemnización por vía civil", pero que "no quiere su dinero". Ella solo busca "tranquilidad".

A estos problemas judiciales con su expareja se suma la nula relación que tiene actualmente con Montoya. Tras su salida de 'Supervivientes 2025', él decidió alejarse del foco mediático y cortar todo contacto con la catalana. Así lo reconoce ella misma: "Yo dije ya que no iba a hablar más de él. No voy a mencionar nada que tenga que ver con él ni con su entorno. Me alegra muchísimo de que esté bien, pero cada uno por su lado".

Anita Williams reconoce que lo está pasando bien: "Ni yo misma me entiendo. Hay días que estoy arriba y otros abajo, pero yo creo que eso va dentro de la persona también y ya está. Es una guerra entre la lucha de la mente y el corazón. Y contra eso no se puede hacer nada".

Ahora mismo, Anita Williams está centrada en su hijo y en su trabajo. E incluso está escribiendo un libro de autoayuda con el que pretende ayudar a otras personas: "Me gustaría ayudar a personas que hayan pasado por mi situación, o que se vean reflejadas en algún momento de mi vida, que tengo muchísimos, pues que les pueda ayudar a salir por el momento n el que están".