Anita Williams hace saltar todas las alarmas tras su última publicación sobre su posible nuevo novio

No están siendo días fáciles para Anita Williams, que ha decidido tomar las redes para sincerarse con sus seguidores sobre el último revés que ha sufrido con su expareja. 'Vamos a ver' se hacía eco este martes de las publicaciones de la de Barcelona, que también ha denunciado el nuevo bulo que circula sobre ella gracias a una imagen generada con Inteligencia Artificial.

Al parecer, la finalista de 'Supervivientes 2025' ha utilizado sus historias de Instagram para explicar a sus seguidores la difícil situación que vive después de que su expareja, con la que comparte una historia de malos tratos, haya ignorado su orden de alejamiento. "No he dormido nada esta noche, revivir todo cuesta, y mucho. Quiero deciros que no todo lo que se vive se comparte, pero se siente. Y lo que estoy sintiendo ahora es difícil", comienza explicando la joven.

Anita Williams se sincera con sus seguidores: "Está siendo un proceso largo, agotador y emocionalmente muy fuerte"

Este martes, la tertulia social de 'Vamos a ver' recogía todo el comunicado de Anita Williams. "Hoy no está siendo un día fácil, pero aún así sigo de pie como siempre, luchando cada día por lo que creo justo, por mí y por lo que más amo que ya sabéis quién es", asegura la de Barcelona en sus historias. "Está siendo un proceso largo, agotador y emocionalmente muy fuerte, pero poco a poco conseguiremos la tranquilidad y paz que merecemos", termina aclarando.

Comunidado de Anita Williams mostrado en 'Vamos a ver'

El matinal de Telecinco también ha recogido la otra gran denuncia de la catalana, que ha desgranado el último bulo que circula sobre ella en la red. "Entro en un enlace en el que pone 'El nuevo novio de Anita', miro la foto y salgo abrazada a un hombre y obviamente es alguien a quién no he visto en mi vida", explica la televisiva, esta vez en un vídeo contando con pelos y señales todo lo sucedido.

"¿Cómo ha salido esta fotografía? Inteligencia artificial. Tengo que decir que al menos me han emparejado con buen gusto, porque el chaval parece sacado de una telenovela italiana", bromea Anita Williams, haciendo hincapié en lo vulnerable que se ha sentido al ver su identidad suplantada con tanta facilidad gracias a una herramienta como la IA.

"Quiero reiterar que la de la foto no soy yo, que no se me ven ni los ojos. Pero quiero decir que estoy muy bien sola, no quiero novio real, ni digital, no quiero nada, quiero estar sola", termina subrayando la expareja de Montoya, que cierra la puerta a cualquier historia de amor después de poner punto y final a cualquier relación con el de Utrera tras su paso por 'Supervivientes'.