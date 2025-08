Alejandra Rubio no tolera lo que ve en 'Vamos a ver' y les canta las cuarenta: "Me parece tan feo"

Que a Alejandra Rubio no le gusta nada que se hable de su vida es un hecho. Raro es el día que está en el plató de 'Vamos a ver' y no demuestra su malestar y su cabreo con algunos de sus compañeros como Alessandro Lequio o Sandra Aladro. Y eso es lo que ha vuelto a pasar este lunes cuando la colaboradora ha expresado su indignación por lo que han hecho en uno de sus vídeos.

Y es que la hija de Terelu Campos no lleva nada bien que la prensa le persiga a cada paso que da. "Es que todos los días detrás ¿Cuándo tenéis vacaciones? ¿Los fotógrafos cuando se van de vacaciones?", se preguntaba la colaboradora tras ver un vídeo sobre cómo la prensa no les había dejado tranquilos en los días que ha pasado de vacaciones en Málaga junto a Carlo Costanzia, su hijo Carlo y su madre Terelu.

En ese sentido, Adriana Dorronsoro trataba de dar la cara por la prensa dejando claro que entiende que ella se pueda sentir incómoda pero que tiene que entender que los periodistas le sigan porque se ha ido de vacaciones con Terelu coincidiendo con su posado. "Sí, si que me he ido la peor semana, hija. Pero yo te puedo demostrar que si es otra semana me pasa lo mismo también", replicaba Alejandra Rubio.

Alejandra Rubio, muy molesta por lo hecho con Terelu Campos

Pero si ha habido algo que le ha molestado mucho a la nieta de María Teresa Campos es que desde la prensa se esté tratando de hacer diferencias entre su madre Terelu Campos y su tía Carmen Borrego como abuelas. "Se ha hablado mucho del papel de abuela de Terelu, ¿cómo ha sido ese papel de abuela?", le preguntaba Adriana.

"Ay mira quiero decir una cosa. Me parece tan feo este tema, lo digo en serio ehhh, yo entiendo que tengáis que preguntar, pero ya entrar a hacer comparaciones de si es mejor abuela o no...", soltaba indignada Alejandra Rubio clamando así contra sus compañeros por querer enfrentar a la familia siempre.

"Mi madre no entra en eso, ni va a entrar. Mi madre es una abuela fantástica y esto la única que lo puedo comentar soy yo, que para eso es mi hijo. No voy a comparar, no quiero que sea ni mejor, ni peor. Es la abuela perfecta. No tengo más que decir. Yo con mi madre estoy fenomenal", sentenciaba la joven colaboradora.

Cabe decir que este asunto también hacía que a Terelu Campos le cambiara el gesto cuando el reportero de Europa Press le hacía una pregunta por esa comparación de abuelas entre ella y su hermana Carmen Borrego. "No estoy para esas tonterías de competitividad", respondió de forma tajante y visiblemente molesta la presentadora de 'Fiesta'.