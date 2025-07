Alejandra Rubio da la estocada final a Alessandro Lequio en 'Vamos a ver' tras desmontar su gran mentira

La última portada de Alejandra Rubio junto a Carlo Costanzia durante sus vacaciones ha saltado a la tertulia de 'Vamos a ver' a raíz de la dura acusación que Alessandro Lequio ha vertido sobre la pareja. Si bien el italiano ha señalado a la hija de Terelu Campos y al hijo de Mar Flores por supuestamente pactar las fotografías con la revista, la colaboradora ha confrontado la versión del tertuliano este lunes en plató.

"¿Crees que Alessandro está intoxicando intencionadamente?", preguntó directamente Joaquín Prat la pareja de Carlo Costanzia después de que el matinal de Telecinco recuperase las últimas declaraciones de Terelu Campos defendiendo a su yerno de las acusaciones de montaje. "Lo ha desmentido Sandra Aladro, que es de la agencia que ha hecho las fotos", comenzó asegurando la malagueña.

Alessandro Lequio vuelve a la carga contra Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Había pactado las fotos"

Y la madre de Alejandra Rubio no dudó en lanzar un dardo a quién había iniciado los rumores sobre las supuestas fotografías pactadas. "Alessandro Lequio es un tío estupendo al que yo le tengo un respeto. Pero hay veces que los informadores no te informan bien, pero eso no significa que Alessandro no sea una persona fenomenal. Pero a veces, a todos nos pasa, ¿eh? No a Alessandro, a mí, a cualquier colaborador", advirtió la presentadora.

Alejandra Rubio y Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'

Un toque de atención al que el italiano no ha tardado en contestar este lunes desde 'Vamos a ver'. "Una vez más lo voy a decir. De entrada quiero agradecer a Terelu por la educación y el respeto con el que respondió a los reporteros, lo valoro mucho. Aunque tuviera una alegría de más me parece que vale mucho lo que ha hecho", ha subrayado el colaborador sobre el estado de la comunicadora tras una cena familiar para celebrar su estreno al frente de 'Fiesta'.

"Dicho esto, yo he traído una información que me ha dado una fuente que en otras ocasiones ha sido muy solvente. Pero mis adorados compañeros manejan otros datos. Yo los respeto pero sostengo los míos, que es que ella no sabía nada pero que Carlo había pactado las fotos con el fotógrafo", ha advertido a continuación Alessandro Lequio, manteniéndose firme en su versión sobre la pareja de Alejandra Rubio.

"A no ser que hagas fotos en la calle no puedes opinar"

"Ojalá, como dije el otro día, mi información no sea cierta, porque eso querría decir que las cosas en la pareja no están bien. Y yo a Alejandra, aunque ella no se lo crea, le deseo todo lo mejor ¿Está claro?", ha añadido entonces, lanzando también un dardo al matinal de Telecinco por cuestionar su información. "Aquí parece que la fe es selectiva. Las versiones de mis admirados compañeros son respetadas, las mías son analizadas y cuestionadas... Qué divertido concepto de igualdad", ha subrayado visiblemente molesto el tertuliano.

Sin embargo, Alejandra Rubio ha tirado su versión por tierra apoyándose en Sandra Alardo y su pronunciamiento. "No hay igualdad en el momento en el que ellos se dedican a lo que se dedican y viven de eso y tú estás sentado aquí igual que yo, a no ser que tú vayas con la cámara por la calle haciendo fotos no puedes opinar", ha espetado la joven.

"Pero que no pasa nada, no estoy enfadada, me da exactamente igual. Porque además, es que si todo el mundo te niega y tú dices que tienes la razón pues está claro que el problema lo tienes tú", ha añadido entonces la hija de Terelu Campos mientras Lequio intentaba cortarla de nuevo para impugnar cómo se estaba invalidando y silenciando su teoría sobre lo ocurrido con las fotos vacacionales.

"El personaje tiene derecho a mentir, la agencia tiene obligación"

"Te lo voy a decir una vez más. El personaje tiene todo el derecho del mundo a mentir, y el fotógrafo y la agencia tienen la obligación de mentir. Y es la fuente menos solvente de todas, por una cuestión de lógica", ha añadido con gesto serio hacia Alejandra Rubio, que volvía a remitirse a los hechos. "Hombre, en mi opinión Sandra Aladro tiene toda la solvencia del mundo", ha subrayado Joaquín Prat tratando de frenar el prolongado debate.

"Si la credibilidad de mis compañeros es incuestionable, la mía al menos merece el beneficio de la duda, aunque solo sea por educación", espetaba de nuevo el italiano, agotando la paciencia de la pareja de Carlo Costanzia. "Pero es que no puede haber beneficio de la duda cuando estás hablando con las personas que han realizado esas fotos. Yo, sinceramente, no tengo la mejor de las relaciones con Sandra y lo sabéis. Que ella sea sincera con este tema, se siente y diga que eso es falso... No tendría por qué hacerlo", ha sentenciado finalmente.