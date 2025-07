Alejandra Rubio impugna la credibilidad de Alessandro Lequio por difundir una noticia falsa en Telecinco

Alessandro Lequio y Alejandra Rubio siguen en pie de guerra. Los colaboradores de 'Vamos a ver' aprovechan su presencia en el plató de Telecinco para lanzarse los trastos a la cabeza. Este viernes, 25 de julio, le ha tocado el turno a la hija de Terelu Campos, quien ha contestado a su compañero, al que ha acusado de lanzar una "información falsa" sobre su chico, Carlo Costanzia.

El motivo de la última disputa entre ambos ha sido la fotografía que una conocida revista ha llevado a su portada de Alejandra Rubio en la playa. Aunque la propia agencia encargada de la instantánea ha dejado clara que fue robada, Alessandro Lequio lo pone en entredicho. Incluso aseguró que Carlo pudo estar detrás de un supuesto pacto con la agencia para captar la foto, algo que el fotógrafo que las hizo se encargó de desmentir.

Pese a esto, el colaborador seguía en sus trece: "Me parece muy bien, yo solo puse la información sobre la mesa sin malos rollos, no todo hay que tomárselo a la tremenda, yo solo soy un mensajero. La misma fuente que ayer me dijo que las fotos las vendió Carlo Costanzia fue quien me dijo que Alejandra compró un test de embarazo, ella lo negó con contundencia y dos semanas después, una exclusiva".

Un día después de que el italiano acusara al hijo de Mar Flores de estar detrás de esta portada, la nieta de María Teresa Campos no ha dudado en responder a su compañero. Y lo ha hecho con firmeza: "Pierdes toda la credibilidad. A mí me da exactamente igual que digan una mentira más de mí, pero que él tire por tierra todas sus informaciones por dar una información falsa, sabiendo que es falsa… Pues, ya está".

Además, Alejandra Rubio ha dejado claro que "nadie comercializa nada a espaldas de nadie, si Carlo se ha sentado alguna vez en un plató de televisión es algo que hemos hablado y decidido los dos. Yo estoy sentada todos los días aquí y él no, es normal que de vez en cuando quiera dar entrevistas y ese dinero va al núcleo familiar por si alguien lo duda. A mí no me falta nada con él, es mentira todo eso que se ha hablado de que yo le mantengo".

Alejandra Rubio desmiente a Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'

Alejandra Rubio contesta a Lequio en 'Vamos a ver'.

Alejandra Rubio también ha confesado que su pareja se está tomando a risa todas estas "chorradas" que se dicen en televisión. Incluso asegura que ironizó con "ponerme a dieta antes de que me hagan más fotos", dejando claro que él no pactó ninguna exclusiva con la revista. "Carlo de todo esto se ríe, los dos sabemos que lo que dice Lequio es mentira. Sandra Aladro, que tiene una agencia y sabe de lo que habla, dice que esas fotos son robadas, creo que con eso está más que claro", ha proseguido.

"Cuando salieron las primeras imágenes juntos los dos dudamos el uno del otro porque apenas nos conocíamos. Ahora es muy distinto, somos una familia y nos contamos absolutamente todo. Para nosotros a estas alturas es impensable que ninguno de los dos haya hecho eso", sentencia la joven colaboradora.