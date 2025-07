'Vamos a ver' ha comentado las últimas imágenes de Iker Casillas dándose un chapuzón con la que se dice que es su nueva ilusión sentimental. Y la tertulia del club social ha derivado en una salida de tono de Alessandro Lequio que ha tenido que amonestar Joaquín Prat.

"Iker Casillas se tiene que liar con una niña como Giovanna y entonces todo le irá mucho mejor. ¿A que sí?", ha soltado el polémico tertuliano, poniendo a Giovanna González, una de las colaboradoras de la sección de corazón, en una situación un poco incómoda.

Joaquín Prat: "Coges carrerilla y ya no sabes dónde pisar el freno"

"No me desees eso", le ha replicado ella. "Porque tú eres una chica sana y limpia y no haces esas cosas", ha verbalizado Alessandro Lequio. Un comentario un tanto rancio que rápidamente ha afeado (y frenado) Joaquín Prat. "No, escucha, no, no", ha exclamado el presentador dirigiéndose seriamente hacia él.

"Estamos hablando de una compañera de trabajo, profesional igual que tú y que está aquí trabajando", le ha reprendido Prat. "Yo también soy su compañero y no pasaría nada si dijera que yo soy un tipo limpio", le ha confrontado Lequio, quitándole importancia a sus palabras.

"Bah, es que coges carrerilla y ya no sabes dónde pisar el freno", le ha reprochado Joaquín Prat, pues lo cierto es que llueve sobre mojado y no es la primera vez que Alessandro la lía. "Mejor cambiamos de tema", ha apostillado Adriana Dorronsoro para zanjar la polémica y pasar a otro contenido.