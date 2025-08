Carmen Alcayde y Pelayo Díaz firman la paz ¿definitiva? tras su guerra abierta en 'Supervivientes 2025'

Desde su primer encuentro en 'Supervivientes 2025', Carmen Alcayde y Pelayo Díaz se dieron cuenta de que no iban a ser amigos. Ambos protagonizaron fuertes broncas que, una vez fuera del concurso, se continuaron produciendo en los platós de Telecinco. Hasta este lunes 4 de agosto, cuando han decidido firmar la paz.

El influencer volvía a 'TardeAR' para, entre otras cosas, abordar los rumores sobre una posible boda con su pareja. Aunque él ha desmentido categóricamente la noticia, ha asegurado que, de casarse, invitaría a todos los presentes, entre los que se encontraba Carmen Alcayde, lo que ha descolocado al resto de colaboradores.

"Ha dicho que sí nos invitaría y has incluido a Carmen Alcayde. ¿Aquí hay reconciliación?", preguntó, incrédulo, Omar Suárez. La respuesta de Pelayo Díaz ha puesto de manifiesto su deseo de dejar atrás las rencillas del pasado y empezar una nueva etapa, sin rencores: "La vida da muchas vueltas. Yo ya he dejado atrás 'Supervivientes'. Creo que hay que seguir evolucionando y no vivir esclavos del pasado".

"Solo tengo buenos recuerdos y así quiero continuar", ha sentenciado el estilista. En ese instante, las cámaras de 'TardeAR' han captado a Carmen Alcayde, visiblemente sorprendida por este cambio de actitud de Pelayo. Aunque su gran sonrisa dejaba claro que ella también estaba dispuesta a sellar la paz.

La última gran bronca entre Pelayo Díaz y Carmen Alcayde antes de su reconciliación

Las disputas de los exconcursantes de 'Supervivientes 2025' en Honduras se trasladaron a los platós de televisión tras su salida del concurso. Una de las más gordas se produjo el pasado 22 de julio en 'TardeAR', el mismo programa que este lunes ha sido testigo de su reconciliación. Aquella tarde, varios expartipantes de la última edición del reality visitaron el magacín vespertino de Telecinco.

Sin embargo, Carmen Alcayde entró por videollamada. Pese a no estar presente en el plató, le cantó las cuarenta a Pelayo Díaz por sus comentarios sobre la desaparición mediática de Montoya. "Que poca empatía con la salud mental", le espetó la periodista, quien, como respuesta, obtuvo un bostezo del estilista. Este gesto desataba el enfado de la valenciana: "Me aburre él, su tupé y su postureo".

Lejos de quedarse callado, el influencer volvía a atacar a Montoya: "Si fuera yo, después del apoyo que ha tenido de la productora y la gente, me hubiera sentado en un plató a responder a las preguntas de los profesionales que trabajan en esta cadena. Hubiera tenido las narices de contestar en directo y sin reeditarme a mí mismo. Dar respuestas concretas a lo que ha pasado".

Verónica Dulanto tuvo que frenar las faltas de respeto entre Pelayo y Carmen

Este argumento no hizo ninguna gracia a Carmen Alcayde, quien volvió a salir en defensa de su amigo: "¿Puedes entender que una persona no está bien? ¿Qué estaba en tratamiento psicológico?". "Todos estamos en tratamiento psicológico", le espetaba él. "Deja ya de ser tan cruel", le pedía la colaboradora.

Era entonces cuando, Pelayo Díaz, haciendo referencia a su reciente operación de pecho, le soltaba: "Carmen, te tenías que haber operado el cerebrito, cariño, porque veo que sigues siendo tan mala como en el programa". En ese momento, la presentadora Verónica Dulanto no dudaba en intervenir para frenar las faltas de respeto que se estaban produciendo: "Una cosa es que tengáis vuestras historias, pero no os faltéis al respeto".

Ahora, parece ser, que todo eso ha quedado atrás. El estilista ha decidido dejar de lado sus rencillas con Carmen Alcayde y mirar al futuro con optimismo. Aunque, por el momento, sin boda a la vista.