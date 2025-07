Tienen que frenar la intervención de Pelayo Díaz sobre Montoya en 'Tardear': "No faltemos el respeto"

Montoya reaparecía este lunes en sus redes sociales con una auto entrevista en la que ha comentado cómo se encuentra y por qué ha tenido que apartarse de los focos. Un día después, 'Tardear' analizaba estas palabras del andaluz y Pelayo Díaz, su máximo enemigo en 'Supervivientes' no dudaba en cargar contra él llevando a que Carmen Alcayde y todos sus compañeros le frenaran por cuestionar la salud mental.

"Siento que en esta entrevista no ha dicho nada", empezaba diciendo Pelayo Díaz al preguntarle por qué le parecía la reaparición de Montoya. "Me parece que de todas las oportunidades que se supone que puede tener hacer una auto entrevista que está requeteeditada, dando esas respuestas mega vagas y que habla sin decir nada, es volver a hablar para no decir nada", sentenciaba el estilista.

Tras ello, Verónica Dulanto le preguntaba si le había vuelto a defraudar. "Bueno te defrauda la gente que te importa, lo que pienso es que está defraudando a todos esos flamencos de los que habla, y a toda la gente que se supone que le ha apoyado, que yo no he visto a tanta, y lo que de verdad le ha dolido no es no ganar, es haber entrado siendo la persona más apoyada de Supervivientes y haber salido como el gran olvidado, por eso él quiso desaparecer", respondía Pelayo Díaz.

"Y me parece que está muy mal asesorado, cada movimiento que hace para mí es peor. La desaparición dando excusas, la prescripción médica que bueno...", trataba de decir Pelayo. "¿Te parece poca excusa Pelayo?", le preguntaba Frank Blanco. "Es que yo no he visto eso", aseveraba Pelayo Díaz cuestionando que Montoya de verdad haya tenido problemas. "Tenía una baja médica Pelayo", insistía Belén Rodríguez.

Verónica Dulanto frena en seco a Pelayo Díaz por su falta de respeto a Carmen Alcayde

Carmen Alcayde y Pelayo Díaz se encaran en 'Tardear'

Después era Verónica Dulanto la que también le reprochaba a Pelayo sus comentarios. "Cuando uno peta como lo ha hecho él tampoco vas a hacer una rueda de prensa para anunciar que te retiras, lo ha pasado mal, desapareció de la noche al día por algo", le recordaba la presentadora. "Pero puedes irte de forma más elegante, no hace falta atacar a la productora, no hace falta atacar a tus compañeros ni tirar balones fuera ni victimizarte más de lo que está pasando", concluía el estilista.

Mientras que Belén Rodríguez desmontaba punto por punto la opinión de Pelayo Díaz dejando claro que Montoya había sido muy elegante porque podría haber reaparecido en un plató cobrando y lo ha hecho gratis. Pero era Carmen Alcayde, la que por conexión, se enfrentaba con el ex concursante de 'Supervivientes'. "Voy a correr un tupido velo con lo que he escuchado a Pelayo, qué poca empatía con la salud mental", soltaba la valenciana. "Pesada", soltaba él.

Y mientras Carmen Alcayde exponía la conversación que había tenido con Montoya, Pelayo Díaz demostraba poca educación al bostezar asegurando que se estaba aburriendo. "A mí me aburre él, su tupé y su postureo", respondía Alcayde. "Lo que yo hubiera hecho después de un programa de tres meses es que me hubiera sentado en un plató y me hubiera atrevido a contestar a todos los profesionales de esta cadena, hubiera tenido las narices de contestar en directo y sin re editarme a mí mismo dando respuestas concretas", incidía Pelayo en su crítica a Montoya.

"¿Puedes entender que es una persona que no estaba bien y que está en tratamiento psicológico? Deja de ser tan cruel", le contestaba entonces Alcayde. "Carmen te tenías que haber operado el cerebrito", soltaba Pelayo Díaz provocando que le frenaran en seco. "No os faltéis en lo personal", les pedía Frank Blanco. "No os faltéis el respeto, os lo pido a los dos", incidía Dulanto. "Discrepad pero por favor no vayáis por ahí, seguimos con esa norma de discrepemos pero no nos ataquemos", concluía Frank Blanco.