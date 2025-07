Carmen Alcayde pasa por el quirófano tras 'Supervivientes 2025' y anuncia el motivo: "Me duele muchísimo"

Aunque Carmen Alcayde entró como concursante reserva a los pocos días de comenzar 'Supervivientes 2025', pronto se convirtió en una de las participantes estrella de la edición. Su amistad con Montoya y sus monumentales peleas con Pelayo Díaz marcaron su concurso. Ahora, semanas después de la final del programa, la colaboradora ha tenido que pasar por el quirófano.

No hay concursante de 'Supervivientes' que no arrastre durante bastante tiempo las secuelas de su paso por Honduras. Prácticamente todos ellos se enfrentan al temido efecto rebote que les lleva a engordar los kilos que habían perdido en isla, y algunos más. Esto es lo que le ha pasado al ganador de la última edición, Borja González.

Sin embargo, nada comparado con los problemas de salud de Carmen Alcayde quien, tras un chequeo médico le detectaron una anomalía, tal y como explicó ella misma: "Me ha salido la vitamina D en rango tóxico". Esto se debió a que tomó "mucho el sol" en la isla. Aunque una de las cosas que más le afectó a la valenciana fue el cambio físico experimentado. Aunque la mayoría de los concursantes se muestran encantados con lo que ven en el espejo, la colaboradora decidió tomar una drástica decisión.

Carmen Alcayde se somete a una operación de aumento de pecho

Este domingo 20 de julio, Carmen Alcayde intervino a través de videollamada con 'Fiesta' para explicar el motivo de su ausencia en el programa: se ha sometido a una operación de aumento de pecho. Así explicó ella misma el motivo de su paso por el quirófano: "Cuando volví de la isla vi que los tenía un poco más caídos y he ido a rellenarme un poco". De esta forma, deja claro que lo ha querido hacer por estética.

Aunque la operación ha ido bien, el posoperatorio está siendo bastante doloroso: "Estoy recién operada, me duele muchísimo. No siento las tetas. Las tengo como dormidas", ha bromeado la colaboradora que, además, ha confesado que, tras su intervención, Anita Williams era la persona que tenía en su cabeza. Una revelación que sorprendía a la propia Anita, presente en el plató de 'Fiesta'.

Anita Williams no entiende la "obsesión" de Carmen con ella

"Lo que me ha pasado es que durante la operación estaba Anita. No me lo creía ni yo, si no tenemos relación", ha comentado Carmen Alcayde quien explicaba que su compañera en sueños le decía que tuviera cuidado con su intervención. "Realmente me ha dolido mucho no tener la amistad con Montoya y con Anita. Yo tenía la idea de estar con ellos", añadía la periodista valenciana, lamentando que tras su paso por 'Supervivientes', no mantenga la amistad que tenía con ellos en la isla.

"Yo estoy en otra onda, estoy centrada en mí, en recuperarme", se justificaba la joven, quien no dudaba en acusar a Carmen de estar obsesionada con ella: "Es necesario saber pedir ayuda y es una obsesión". "No tengo ningún tipo de problema. Hemos estado juntas en un concurso y le tengo cariño, pero, no veo necesario hacer este paripé", ha añadido la catalana, quien no entiende la necesidad de su examiga de compartir algo tan íntimo en el programa.

Además, Anita ponía en entredicho lo contado por Carmen Alcayde: "Es verdad que yo en 'Supervivientes' cuando le daba miedo las tarántulas o los cangrejos, yo se los quitaba. Igual esto (la operación) le daba miedo y ha pensado en que estaba Anita". "Me ha sorprendido", reconocía la ex de Montoya, sin dar crédito a lo que su examiga había revelado.