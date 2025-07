Emma García se despide de 'Fiesta' y deja su puesto en manos de un variopinto trío de presentadores en verano

Son días de despedida. Si el viernes pasado eran Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge' y Cristina Pardo e Iñaki López en 'Más vale tarde'; este domingo ha sido Emma García la que ha dicho adiós a sus compañeros y a la audiencia de 'Fiesta' hasta septiembre.

La presentadora de 'Fiesta' se marcha de vacaciones hasta la próxima temporada después de que Telecinco haya decidido renovar el formato una temporada más después de haber cancelado 'Socialité'. Así, Emma García tiene garantizado su futuro en otoño.

Antes de despedirse, Emma García daba la bienvenida este domingo a los dos rostros que serán los encargados de presentar 'Fiesta de verano' desde el próximo sábado: César Muñoz y Álex Blanquer. Ambos se encargarán de conducir el magacín de Unicorn Content junto a Terelu Campos, que liderará la sección "Aires de fiesta", que recuperará el espíritu de '¡Qué tiempo tan feliz!'.

Emma García da el relevo en 'Fiesta' a César Muñoz y Álex Blanquer

Ambos entraban por videollamada. "Sé que vienen con muchísima ilusión y muchísimas ganas. Os voy a decir una cosa, tenéis una suerte, caéis en un equipo maravilloso que os espera con los brazos abiertos", les decía Emma al conectar con ambos. "Qué ganas por favor", reconocía Álex Blanquer.

"Me hace mucha ilusión compartirlo con Álex, Emma estoy super feliz de volver a casa, de volver a Telecinco y reencontrarme con los compañeros, que les he visto esta tarde y están guerreros", destacaba César Muñoz. "Hoy están especialmente guerreros, quieren que me vaya con ganas", le contestaba Emma al respecto.

Tras ello, Emma García quería saber si sus nuevos sustitutos se conocen entre ellos. "Nos hemos conocido hace poquito, cuando se anunció, nos pusimos en contacto y quedamos y hemos hecho buen match que es super importante, sé que es un gran equipo pero estar acompañada de este pedazo de profesional es super guay y reconfortante", contestaba Álex Blanquer. "Hicimos match cuando nos vimos, es muy importante llevarse bien con la persona que tienes al lado. Nos lo vamos a pasar muy bien este verano", añadía César.

"Fenomenal que vosotros os llevéis muy bien ehhh, pero quiero deciros que esto es un trío y que luego viene Terelu", les recordaba Emma. "También estamos deseando encontrarnos con ella y hacer un trío maravilloso para ocupar ese lugar que va a ser difícil porque Emma eres una gran profesional y es un honor de verdad", añadía Álex. "Cuando pase el verano veréis lo fácil que es presentar este programa con este equipazo", terminaba diciéndoles Emma deseándoles mucha suerte.

"Les dejo en las mejores manos, vuelvo en septiembre con mi queridísima Eva, Eva que nos lo hemos ganado. Gracias por esta temporada", concluía la presentadora dirigiéndose a Eva Espejo, la directora de 'Fiesta', que también se marcha de vacaciones.