'Tardear' da la clave de la guerra entre Sofía Suescun y su hermano Cristian y pone a Kiko Jiménez en el disparadero

Hace justo un año que saltó la guerra entre Maite Galdeano y su hija Sofía Suescun después de que la 'reina de los realitys' echara a su madre de su casa y ella intentara colarse en la vivienda. Ahora, parece que la polémica familiar vuelve con Cristian Suescun como protagonista.

Todo estallaba hace unos días cuando Cristian Suescun compartía una fotografía desde el hospital tras haberle hecho una serie de pruebas. Después, Leticia Requejo en 'Tardear' avanzó que el ex concursante de 'Supervivientes' le había confesado que la relación con su hermana no estaba en el mejor momento y que no había estado con él en este bache de salud.

Este domingo, Kiko Jiménez se pronunciaba sobre este asunto en 'Fiesta' y dejaba claro que estaba harto de toda esta guerra. "Yo lo que hago es estar para todos, intento lidiar, mirar por mi pareja, mirar también por Cristian, antes mirar por Maite y solo recibo golpes de todo el mundo, como si fuera yo aquí el culpable de no sé qué. Su relación no pasa por un buen momento, ¿no? Ya se lo dijo Cristian a Leticia Requejo. Pues nada, ya está. Yo, por lo que tenía entendido, me llevo bien con él. Sí le he escrito", reaccionaba el colaborador.

'Tardear' destapa el motivo de la guerra entre Sofía Suescun y su hermano Cristian

Después de las declaraciones de Kiko, 'Tardear' ha querido saber más detalles sobre esta nueva guerra en el clan familiar de Sofía Suescun con su hermano Cristian Suescun y su madre. Por un lado, el programa trataba de hablar en directo con Maite Galdeano que dejaba claro que no quería pronunciarse sobre nada. "Yo no voy a hablar nada, me da igual lo que digan, yo a mis hijos les voy a apoyar hasta la muerte, los amo", comentaba la que fuera concursante de 'GH 16' y de 'Pesadilla en El Paraíso'.

Pese a que Maite Galdeano no quería hablar en directo, Álex Álvarez exponía que la propia navarra le había confirmado que actualmente Cristian Suescun y su hermana Sofía no tienen ningún tipo de relación por algo fuerte que habría pasado entre ellos. Mientras Omar Suárez explicaba que Kiko Jiménez estaba profundamente decepcionado con su cuñado y que "todo esto se debe a que Sofía no ha parado durante meses de decirle a su hermano ponte a trabajar y que el único fin de Cristian es trabajar en televisión y se ha agarrado a esto para ganar dinero fácil".

"Me dice que el origen de todo esto es cuando una amiga de Sofía viene a pasar unos días a Madrid y se queda a pasar la noche con Cristian. Y tras esa noche, la amiga de Sofía le dice que Cristian intentó sobrepasarse con ella y Sofía dijo basta y le pidió que se centrara. Él ante la desesperación monta todo esto con los consejos de su madre y ahí se rompe la relación", explicaba Omar Suárez.

Cristian Suescun señala a Kiko Jiménez como el culpable de todo

Finalmente, Verónica Dulanto leía un mensaje de Leticia Requejo con la versión de Cristian Suescun sobre lo que ha ocurrido en los últimos días. "Cristian me dice que la situación que vive con su hermana es muy dura, dice que se ha quedado sin familia y considera que su hermana tiene cero personalidad, que está guiada por Kiko y que es por el único por el que apuesta y que la culpa de todo el drama familiar es de Kiko. Él le ha metido en la cabeza que no le conviene ni Kiko ni Maite y que ha conseguido su objetivo", exponía la presentadora.

En ese sentido, todos los colaboradores de 'Tardear' recalcaban como ahora Cristian Suescun estaba utilizando las mismas palabras que empleó Maite Galdeano hace un año y cómo en su día Cristian se puso más de parte de Sofía y Kiko. También Raquel Bollo recordaba como en el pasado Cristian atacó a su madre y también Maite había dejado claro que no soportaba a su hijo.