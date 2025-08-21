'Tardear' suelta el bombazo que da un giro radical a la inminente boda de Makoke con Gonzalo

'Tardear' ha concluido este jueves con un auténtico bombazo que afecta de lleno al futuro más cercano de Makoke. Y es que según avanzaban en el programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto, la colaboradora de 'Fiesta' ha decidido suspender su boda con Gonzalo.

"Compañeros tenemos una mala noticia que no nos hubiera gustado dar pero Makoke y Gonzalo acaban de cancelar su boda. Se casaban este próximo mes de septiembre pero no va a ser así", explicaba Antonio Lleida desde la redacción de 'Tardear'.

Tras hacerse eco de la noticia, todos se quedaban en shock en 'Tardear'. Esta cancelación llega después de que 'Fiesta' el pasado domingo se hiciera eco de la vida de Gonzalo y de cómo hace unos meses fue detenido por la policía por un problema con una de sus ex parejas.

Un asunto que Makoke quiso capear como pudo asegurando que ella lo sabía todo y que no le preocupaba lo más mínimo lo que pudieran decir de su futuro marido pues confiaba ciegamente en él. Sin embargo, parece que todo este asunto ha llevado a que la pareja haya decidido suspender su boda prevista para el próximo mes.

"Yo coincidí con ella en 'Fiesta', es verdad que era un tema bastante delicado, yo le pregunté cuando estábamos en publicidad y según ella lo sabía todo y estaba tranquila", aseveraba Paloma Barrientos.