Montoya evita la expulsión de 'Supervivientes 2025' in extremis en un duelo épico con Carmen Alcayde

Jorge Javier Vázquez ha sido el encargado de cerrar el televoto de la decimotercera gala de 'Supervivientes 2025'. Un momento decisivo y es que, acto seguido, el presentador ha comunicado la expulsión de Carmen Alcayde; una de las grandes protagonistas de la edición que se medía en duelo con Montoya desde el pasado jueves. Todo ello tras unas explosivas nominaciones que tuvieron lugar hace una semana y que dejaban también expuesta a Anita Williams.

Cabe recordar que el pasado martes, durante la gala comandada por Carlos Sobera, la concursante logró salvarse al ser la más apoyada por los espectadores con gran distancia respecto a sus compañeros. A diferencia de Anita, tanto los seguidores de Montoya como los de Carmen Alcayde han luchado por mantener a su favorito en el concurso a tenor de lo ajustados que han estado los porcentajes.

"Duelo de titanes sin duda el de esta noche y estáis todos volcadísimos en salvar a vuestro favorito. Jamás en la historia de esta edición los porcentajes habían estado así de ajustados", ha comentado el presentador. Tal y como se ha podido ver en el pantallón, mientras que el expulsado acaparaba el 49,9% de los votos, el salvado se hacía con un 51,1%. Antes de cerrar las votaciones, Jorge Javier ha actualizado el televoto que mostraba los siguientes porcentajes: 51,6% frente al 48,4%.

Así se ha vivido la histórica expulsión de Carmen

A diferencia de anteriores ocasiones, con los concursantes ya reunidos en La Palapa, Jorge Javier ha procedido directamente a comunicar la expulsión. Esto es debido al escaso número de nominados (3) y a la comentada salvación de Anita. Por ello, tras el cierre del televoto y los alegatos de los nominados, el presentador les ha pedido colocarse para así anunciar la marcha de Carmen.

"Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mitele que el concursante salvado sea Montoya", han sido las palabras empleadas por el presentador. "¡Gracias España! Os quiero, gracias por todo y por todo lo que habéis tenido que aguantar. Os quiero mucho, te quiero Carmen", ha exclamado el recién salvado, quien también ha tenido palabras para su compañera: "Muchas gracias por todo. Te amo y te quiero".

El singular y lacrimógeno agradecimiento de Carmen Alcayde en su despedida

Por su parte, Carmen Alcayde se ha despedido con unas emotivas palabras hacia sus compañeros: "Gracias a cada uno de vosotros por lo que habéis aportado en mi aventura, que ha sido mucho. Escassi me has cuidado muchísimo, Borja con la comida no tengo palabras, Álex me has dado paz. Makoke, me quedo con agua de coco. Pelayo y Damián, hemos sido enemigos, pero los enemigos se eligen. Habéis estado a la altura y ha sido juego limpio. Si ha habido algo que os ha podido ofender, os pido disculpas".

En su despedida, Carmen Alcayde también se ha dirigido a Anita con quien ha mantenido una gran discusión. "Anita, eres una mujer increíble. Si bajas dos puntos el tono, de verdad, vas a hacer todo lo que quieras en la vida. Has tenido una vida muy dura, pero no tiene por qué ser así", ha reconocido. Finalmente, sobre Montoya, la valenciana ha comentado: "Has sido mi concurso. Has sido mi vida y gracias a ti me lo he creído y he estado aquí. Gracias, te quiero muchísimo".