Antena 3 presenta 'El Desafío 2025', su edición "más espectacular" y deja claro su futuro

'El Desafío' regresa este viernes 10 de enero al prime time de Antena 3 con el estreno de su quinta edición. Y previamente, Atresmedia ha presentado el programa este miércoles en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero.

En esta presentación, Carmen Ferreiro, la directora de entretenimiento de Atresmedia ha avanzado el futuro del programa producido por Pablo Motos a través de 7 y acción. Y es que como es habitual, la cadena grabará su nueva edición próximamente mientras está en emisión la anterior.

"'El Desafío' es uno de los formatos de los que más orgullosos nos sentimos en Atresmedia. Y por eso, la sexta temporada ya se está produciendo", aseguraba Carmen Ferreiro confirmando así que el formato contará con una sexta edición sin saber cómo funcionará en audiencias la quinta.

Por su parte, Jorge Salvador, productor ejecutivo ha avanzado que esta edición del formato de entretenimiento es la más espectacular de todas. "La diferencia de esta edición es que hemos aumentado el riesgo y es mucho más espectacular. Más pruebas de fuego, se van a incendiar, de escapismo y también circenses, de habilidad, que requieren un entrenamiento de mucho más de una semana... Es la edición más espectacular de largo. Llevo 35 años y esta temporada es lo más espectacular que hemos hecho nunca", recalcaba el directivo.

Mientras Roberto Leal ha revelado uno de los secretos de 'El Desafío' y es que antes de empezar cada edición, Jorge Salvador les reúne a él y a los concursantes para dejar claro cuál es la máxima del programa y les dice "os vais a enfadar". "Y esto ocurre, constantemente, fuera y dentro del programa. Se frustran. Pero te das cuenta de que hay una química que es la hostia", destacaba el presentador sobre el casting.

Uno de los miembros del jurado, Juan del Val ha querido retractarse por lo que dijo el año pasado. "Yo dije que era la mejor edición que yo había hecho, y en esta edición tengo que repetirlo. Es el mejor casting que hay y lo mejor es que no defrauda", aseveraba el escritor. Por su lado, Pilar Rubio les agradecía a todos que den lo mejor de sí mismos. "Es genial que nos mostréis realmente cómo sois. Es todo tan al limite que al final conseguimos dejar atrás esa rigidez que en nuestra profesión tenemos para controlar qué hacemos, qué decimos. Aquí os rompéis, salís de vuestra zona de confort y sacáis esa parte que tenéis guardada", defendía la presentadora y jueza.

Del cambio de Victoria Federica a la felicidad de El Cordobés

Como era de esperar, la gran estrella de la presentación de esta nueva edición del programa ha sido Victoria Federica. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha dejado claro que para ella ha sido "un regalo" participar en el programa y que no se arrepiente de haber aceptado la propuesta. Asimismo, aclara que en su familia están encantados con que haya participado en 'El desafío'.

Mientras que El Cordobés, habitual colaborador de 'TardeAR' vuelve a saltar a Antena 3 tras participar en la última edición de 'Mask singer' y lo hace con gran orgullo pues asegura que 'El Desafío' "es el mejor programa que hay en televisión". Quién cambia de registro es Roberto Brasero, que reconocía que "te queman, te ahogan, te rompen pero aquí estamos y lo hemos pasado muy bien".

La influencer Lola Lolita también reconocía que ha tenido una bonita evolución. "Empecé porque mi madre me obligó pero luego ha sido una de las mejores experiencias que he hecho hasta el día de hoy. Empecé a valorarlo cuando acabó. Al principio odiaba al jurado pero luego al final supe entender las enseñanzas que me dabais por lo bajini", explicaba. "No me gusta el riesgo, no me monto ni en Ryanair. No sabía si venir hasta que me dijeron que venía Victoria", contaba por su parte Susi Caramelo.

Sonsoles Ónega y Estopa, entre los invitados de 'El Desafío 5'

Junto a los ocho valientes que se han atrevido a formar parte de esta edición, el programa contará cada semana con varios invitados especiales que, también se sentarán en la mesa del jurado para valorar a los concursantes por un día. Estopa, Sonsoles Ónega, Fernando Verdasco, Ana Boyer, Antonio Orozco, Rosa López, El Monaguillo, Chenoa y Eduardo Navarrete son los invitados que esta temporada visitarán 'El Desafío'.