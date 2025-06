Roberto Leal da esta respuesta ante las acusaciones de amaño en El Rosco de 'Pasapalabra': "Tiene que ser así"

Este martes 10 de junio 'El Hormiguero' ha contado con la presencia de Roberto Leal para celebrar sus cinco años al frente de 'Pasapalabra' en Antena 3. "En el mejor momento en audiencias", destacó Pablo Motos nada más recibir a su invitado. Y es cierto. A finales del pasado mes de mayo, el concurso cosechó un espectacular 22,1% de share, su mejor dato desde junio de 2023.

"Cinco años que parecen quince ya", reconocía el sevillano. En este lustro, 'Pasapalabra' ha entregado un total de cuatro botes y más de siete millones de euros. En un momento dado de la entrevista, las hormigas Trancas y Barrancas recordaron la dificultad de algunas preguntas, conocidas como 'preguntas cerrojo'. Era entonces cuando el presentador acallaba a quienes acusan a 'El rosco' de estar amañado.

"Si no fuese así, esta gente se llevaría un bote todas las tardes", señaló Roberto Leal sobre las razones por las cuales los guionistas se ven obligados a aumentar la dificultad de algunas cuestiones. Además, quiso responder también a otro de los reproches que más le hacen por la calle: "Mucha gente me dice 'es que este rosco lo lees' más rápido que el otro'".

Roberto Leal recuerda el primer bote que entregó: "Me harté de llorar"

Ante esto, el también conductor de 'El Desafío' ha dejado claro que "si tú los mides, de la 'a' a la 'zeta', varía muy poco el número de palabras (de las definiciones). Si el rosco A tiene 2527 palabras, el B tendrá una más o una menos, no muchas más". "O sea que está medido, matemático. Tiene que ser así", sentenció.

En otro momento de 'El Hormiguero', Roberto Leal también recordó sus inicios en el concurso, que hace 5 años regresó a Antena 3, su primera casa, tras años emitiéndose en Telecinco con Christian Gálvez al frente. Pero si hay un momento que el sevillano recuerda especialmente y con mucho cariño, ese fue el primer bote que entregó.

"Me harté de llorar, que parecía que el bote me lo había llegado yo", confesó entre risas. Aunque aquel momento marcaba el final de una etapa: "Me daba pena, porque se cerraba un ciclo de 'Pasapalabra'. Era muy bonito, te acostumbras a los concursantes, pero el concurso es así". Además, reveló una tradición del programa totalmente desconocida para la audiencia: cuando alguien gana el bote, ese concursante invita a comer a todo el equipo.