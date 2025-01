Gonzalo Miró cuestiona como solo él podría a 'Espejo Público' y apunta a Miguel Ángel Rodríguez

Gonzalo Miró ha aprovechado su intervención en el programa de 'Espejo Público' de este martes para dar un palo a Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, y también, veladamente, al programa de Antena 3; sobre el que alguna vez ha denunciado públicamente una falta de pluralidad y neutralidad.

"Sánchez, un enero de traca", rezaba el rótulo del magacín durante una intensa tertulia en la que se han repasado loa frentes judiciales a los que se enfrenta el presidente del Gobierno en el 2025: desde el caso Begoña Gómez a su hermano, pasando por la causa contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos respecto a la filtración del correo del novio de Ayuso donde reconocía un fraude fiscal.

Sin embargo, Gonzalo Miró ha preferido guardar silencio durante ese debate, hasta que ha sido interpelado por Lorena García, presentadora de 'Espejo Público' en sustitución de Susanna Griso. La periodista pretendía que hablara alguien más en la mesa: "¿Cuál es el caso que va a marcar la agenda de este 2025 en el PSOE, Gonzalo?".

Una pregunta ante la cual el colaborador ha respondido con cierta sorna, cuestionando que se centrasen solo en los casos que salpican al PSOE y no se hablara de los que relacionan a PP. "A mí me interesan muchas cosas de este año judicial, muchas. Mañana Miguel Ángel Rodríguez está obligado a a decir la verdad me perece, ¿no? Eso también puede ser una novedad", ha replicado Gonzalo Miró, con dardazo inapelable al jefe de gabinete de la mandataria madrileña.

Y es que, efectivamente, Rodríguez está citado a las 10 horas de este miércoles en el Tribunal Supremo para declarar como testigo en la causa donde se investiga al fiscal general del Estado por esa supuesta filtración contra Alberto González Amador, la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso.

Respecto a este último, Gonzalo Miró también ha pronunciado lo siguiente, sin abandonar ese sarcasmo: "También me imagino que a lo largo de todo este año ya por fin veremos delante de un juzgado, o a lo mejor no, al novio de Ayuso, que también puede ser una novedad", ha sentenciado el tertuliano. Tras estas palabras, Lorena García, por boca de la dirección, ha pedido cambiar de asunto.