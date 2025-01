El tenso enfrentamiento de Gonzalo Miró con Juan del Val en pleno directo de 'La Roca': "No es verdad"

Tras dos semanas de descanso por navidades, 'La Roca' ha regresado este domingo a La Sexta y entre los temas a debatir ha estado el centenar de actos que prepara el Gobierno para conmemorar los 50 años de democracia y libertad tras la muerte de Franco. Un asunto que ha enfrentado a Juan del Val y Gonzalo Miró.

El primero en tomar la palabra era el marido de Nuria Roca. "Aquí se está conmemorando la muerte de un dictador que te puede parecer bien o mal, pero elevarlo a cien actos pues a mí me parece una parodia", empezaba diciendo. "A mí me parece que es volver a utilizar en beneficio propio realmente el sufrimiento de las víctimas del franquismo. Y en ese sentido, yo como observador, me apetece reírme de esto. Del escape room y de las versiones poco trabajadas de algunas canciones. O ponerme serio porque a mí esto me parece un insulto y una parodia a la gente que de verdad sufrió el franquismo, no los que hablan y dicen", sentenciaba.

"A partir de ahí, ¿quieres conmemorar la muerte de un señor indeseable? pues conmemórala. Pero que es un acto de publicidad del PSOE y de Pedro Sánchez me parece que no cabe ninguna duda", proseguía destacando Juan del Val antes de que fuera Gonzalo Miró quien diera su opinión.

Así, el colaborador, que asistió al primer acto de los cien previstos por el Gobierno, no ha dudado en defenderlo. "Si realmente Franco estuviese enterrado no habría tanto debate. El otro día hubo un colegio de Valladolid que hizo una excursión al valle de cuelga muros y cantaron el cara al sol. Estamos viendo en redes sociales y en tik-tok se hacen vídeos de las buenas cosas que hacía Franco durante la dictadura y no condenando que fuera un dictador, sino todo lo contrario", exponía Gonzalo Miró recordando cómo hay un partido de ultraderecha siendo la tercera fuerza política.

"A mí me parece un terrible error insinuar que Franco tendría que estar olvidado. Entiendo que con la muerte del dictador empieza una época que no se hubiera concebido si no muere Franco. Y me parece bien que se conmemore y se recuerde que ha sido la etapa más nefasta de este país de la historia más reciente", incidía Gonzalo Miró.

Tras ello, el colaborador ha puesto el foco en el PP. "El PP no quiere integrarse en nada que tenga que ver con condenar el franquismo. Es que nos olvidamos que hace dos años, Pablo Casado, el líder del PP, se fue a una misa de Franco el 20-N. Y el propio Almeida tiró un monumento en el cementerio de la Almudena en honor a las víctimas del franquismo. Es que parece que estas cosas no han pasado. No entiendo qué tiene de malo aleccionar a la gente de que la dictadura ha sido lo peor que le ha pasado a este país", concluía Gonzalo.

Juan del Val se enfrenta con Gonzalo Miró por culpa de Franco

"A mí me parece que aleccionar es un verbo bastante preciso. Pero aparte de este diagnóstico que estás haciendo que puedo compartir en parte, ¿tú crees que estos actos solucionan de alguna manera esto? ¿Me estás diciendo que el escape room y el hacer cien actos, que reitero considero publicitarios, va a acabar con un partido con cierta simpatía por la ultraderecha?", le replicaba Juan del Val.

"¿No, verdad? A la hora de cuando tu describes esta idea de que quién está en esto es que lucha contra el franquismo y verdaderamente es antifranquista y que quién no participa de este esperpento si tiene simpatía por el franquismo se me ponen los pelos de punta porque esto no es así", le seguía espetando el escritor. "No es verdad. Hacer cien años de verdad es una broma y seamos sinceros organiza mejor la fecha, lo que pasa es que la fecha no te viene bien. En enero de 1975 Franco estaba vivo, no hay nada que festejar, solo para hacerte una campaña de estos son los buenos y estos los malos", añadía.

Era entonces cuando Gonzalo Miró le hacía una pregunta a su compañero. "¿Si se hubiera hecho de otra manera en lugar de con cien actos con veinte y si hubieran sido el 20-N en lugar de enero te hubiera parecido bien?", le cuestionaba. "Hombre naturalmente", le reconocía Juan. "Pues a ver si estamos más en las formas y no en el fondo", apostillaba Gonzalo. "Oye a ver si ahora nos vamos a confundir de quién es más antifranquista respecto a tu opinión y la mía. Evidentemente cualquier cosa que sea festejar cualquier cosa que tenga que ver con la democracia me parece extraordinario", le contestaba Juan del Val.