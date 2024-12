Juan del Val habla así sobre lo de David Bisbal con Ayuso y se le echan encima en 'La Roca'

David Bisbal dio el pistoletazo de salida a la Navidad esta semana cantando villancicos en la Puerta del Sol de Madrid en un acto que organizó el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que no estuvo exento de polémica, pues se realizó sin avisar previamente a la Delegación del Gobierno. De modo que no se pudo movilizar a un operativo policial proporcional a la aglomeración de gente que se formó en el centro de la capital. Además de la irresponsabilidad, fue una actuación muy comentada y en 'La Roca' la han abordado, siendo Juan del Val el que más se ha mojado al respecto.

"¿Podemos decir ya oficialmente que David Bisbal ha desbancado en la Navidad a María Carey?", ha introducido Nuria Roca. "Nos está dando una turra con lo de la Navidad... A mí me caía muy bien y quiero que me siga cayendo bien, pero vamos a parar un poquito con esto. No puede tener la Navidad tan subida", ha comentado una colaboradora.

"Estaba petado", ha resaltado Nuria al ver las imágenes en pantalla. "A ver, la Puerta del Sol está llena siempre, incluso cuando no canta Bisbal", le ha rebatido Juan del Val, restando mérito al poder de convocatoria del cantante. "A mi me pareció un puntazo. Que te llame la Comunidad de Madrid y diga 'oye, ¿puedes venir tal día a la Puerta del Sol? ' a un artista que tiene la agenda tan grande... pues me parece un puntazo", ha opinado Pilar Vidal.

Juan del Val, ante la actuación de David Bisbal: "Ya está bien de criticar las cosas"

Y ante las críticas que le han llovido a David Bisbal por esa "turra" con la Navidad con sus sonadas versiones de los villancicos, Juan del Val ha sido tajante: "Ya está bien de criticar las cosas. Es Navidad y se cantan villancicos. Ha hecho unas versiones estupendas de villancicos. Yo estoy completamente de acuerdo con David Bisbal", ha sentenciado sobre su aparición en la Puerta del Sol.

"Nos pasamos toda la vida escuchando a María Carey", ha agregado. "'El burrito mañanero' es un espectáculo", ha defendido. Sin embargo, es difícil ser todólogo y el colaborador había patinado en el nombre del villancico. "Mañanero no es, es sabanero", le han corregido.

"Estaría bien que habláramos con un poquito de propiedad", le ha arreado Nuria Roca. "Dice que está muy de acuerdo con David Bisbal y 'el burrito mañanero'... Tan de acuerdo no estarás si no te sabes ni el título de la canción", le ha asestado también Sara Ramos, dejándole en evidencia por entrar en un asunto que no dominaba.