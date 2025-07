Ana Mena, fichaje sorpresa de 'La Voz Kids', que anuncia su nuevo plantel de coaches con una baja insólita

Los sábados es la noche de 'La Voz Kids'. El programa de Antena 3 presentado por Eva González se ha convertido en el líder indiscutible en su franja de emisión. Y, es por eso que la cadena ya prepara su nueva edición que contará, según ha anunciado ella misma, con Ana Mena como una de las coachs.

De esta forma sustituirá a Lola Índigo que, junto a David Bisbal, Edurne y Manuel Turizo ejerce de coach en la actual edición. La cantante malagueña se ha mostrado muy feliz de poder hacer pública una noticia que, según ella misma ha reconocido, lleva tiempo manteniendo en secreto.

Ana Mena, muy emocionada ante esta nueva etapa

"Hola guapetones, hola guapetonas, tengo una cosa muy importante que contaros, que llevo guardando en secreto un tiempo", ha comenzado diciendo en sus stories de Instagram. "Pero es que ya no puedo más, tengo que contarla porque sino voy a explotar, porque me hace mucha ilusión", ha reconocido, antes de anunciar que ·voy a ser la próxima coach de 'La Voz Kids' aquí en Antena 3". "Empezamos grabaciones, empezamos ya. Va a ser super emocionante. Por aquí por plató van a pasar niños con muchísimo talento", ha añadido Ana Mena.

Además, ha confesado que le "encantan estas experiencias porque conecto muchísimo con los niños. Yo también empecé muy pequeña. Me va a encantar trabajar con ellos, estar mano a mano, elegir las canciones, va a ser super bonito. Me lo voy a pasar genial y espero que no os lo perdáis porque va a ser muy emocionante. Así es que nos vemos por aquí", ha concluido, animando a sus seguidores a ver el programa.

¡Ya es oficial! ¡@AnaMenaMusic nos anuncia que será coach en la próxima edición de @LaVozKids! ¡Además ya se encuentra en plenas grabaciones! ¿Qué os parece este NOTICIÓN? 💥 pic.twitter.com/wlEd03p3Of — News Ana Mena (@NewsAnaMena) June 30, 2025

La destacada ausencia de David Bisbal en 'La Voz Kids'

Ana Mena se convierte así en el fichaje estelar de la undécima edición de 'La Voz Kids' y retoma el papel de jurado que ya llevó a cabo en 'Idol Kids' en Telecinco. Junto a ella se mantiene Edurne como única superviviente de la décima edición. Y a ellos se suman también dos viejos conocidos de 'La Voz': Luis Fonsi y Antonio Orozco. En el caso del puertorriqueño será su primera vez en 'La Voz Kids'.

De esta manera además de la baja de Lola Índigo hay otros dos coaches que no seguirán en la próxima edición: Manuel Turizo y David Bisbal. Cabe señalar que la ausencia del almeriense es algo bastante insólito pues hasta ahora Bisbal había estado en todas las ediciones de 'La Voz Kids' salvo en la cuarta, la última edición que emitió Telecinco.

Por otro lado, como ya sucederá en la nueva edición de 'La Voz', una de las novedades de 'La Voz Kids' será que por primera vez el formato estará producido íntegramente por ITV Studios después de que hasta ahora compartiera su producción junto a Boomerang TV. Pero a partir de ahora será la productora original la encargada de realizar el formato.