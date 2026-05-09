'La Voz Kids 2026' anuncia dos grandes cambios en su mecánica, nuevos coaches y un fichaje de 'El Hormiguero'

'La Voz Kids' regresa este sábado 9 de mayo a Antena 3 a partir de las 22:00 horas con su undécima edición con Eva González como maestra de ceremonias y con grandes novedades en su mecánica y su equipo. El concurso se medirá a otro regreso, el de 'Hay una cosa que te quiero decir' con Jorge Javier Vázquez a Telecinco.

Para empezar, Ana Mena se incorpora al plantel de coaches de 'La Voz Kids' debutando en el formato tras haber sido previamente asesora mientras que Edurne repite por segunda edición.

Por su parte, Antonio Orozco se incorpora a la versión infantil del formato tras ser coach de 'La Voz' en las últimas ediciones de Antena 3 y Luis Fonsi se estrena como coach de 'La Voz Kids' por primera vez en nuestro país.

Más allá de los nuevos coaches, 'La Voz Kids' contará con importantes novedades en esta nueva edición. Una de ellas es el fichaje de El Monaguillo, que tomará el relevo de Juanra Bonet tras su marcha a Mediaset, como copresentador del formato.

Así, el humorista y habitual colaborador de 'El Hormiguero' será el gran aliado de los niños, acompañándolos en los momentos previos a salir al escenario, ayudándoles a liberar nervios y aportando cercanía, humor y complicidad en una de las experiencias más importantes de sus vidas.

Las dos novedades de la mecánica de 'La Voz Kids'

'La Voz Kids' vuelve con importantes novedades en su mecánica, más emoción en cada fase y la incorporación de asesores de primer nivel que acompañarán a los coaches en la búsqueda de la mejor voz infantil del país.

El Megabloqueo: diversión, competición, incluso enfado. Esta nueva opción, junto con el Súper Bloqueo, deja noqueados a los coaches. El Megabloqueo entra en juego si todos los coaches han girado su silla, y con tan solo pulsar un botón el talent entra directamente al equipo de quien ha activado el Megabloqueo, ya que bloque a los otros tres coaches a la vez. Pero deberán usarlo bien, ya que cada coach tan solo tendrá una oportunidad de pulsar este nuevo botón.

Botón del Arrepentimiento: Si al terminar la actuación ningún coach se ha girado, esta nueva función permite al coach ofrecer una segunda oportunidad a un talento al que cree que puede ayudarle a mejorar, o simplemente que no tuvo tiempo de pulsar en ese momento tan breve de escucha. El talent se incorpora directamente al equipo del coach que ha decidido cambiar su decisión, pero deben estar seguros porque el Botón del Arrepentimiento solo se podrá usar una vez cada coach.