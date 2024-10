Broncano lo consigue y logra sentar a Ana Mena en ‘La Revuelta’ un día después que ‘El Hormiguero’

Si bien la visita de Ana Mena a ‘La Revueleta’ fue imposible este martes por su cita con Pablo Motos, este miércoles, contra todo pronóstico, la cosa cambió. Tras todo el revuelo que se formó con Fernando Delgado, el coordinador de invitados del espacio de TVE, David Broncano sorprendió a su audencia con la visita de la cantante malagueña a penas 24 horas después de su paso por el espacio de Antena 3.

Nada más arrancar la emisión, el de Jaén recordó lo sucedido durante el programa de este martes. «Me dijo el chaval que a ver si traíamos a Ana Mena, no sé si va a venir hoy o no, puede ser que sí, puede que no…», señaló el presentador recordando al fan de la artista que no habían podido localizar para invitarlo a entrar. Pero en esta ocasión, lograron dar con él.

David Broncano recibe a Ana Mena contra todo pronóstico en ‘La Revuelta’

«Yo te digo que pueden pasar dos cosas. Vienes dentro y está Ana Mena y si no yo te garantizo que te pongo un videoclip de Ana Mena», aseguró Jorge Ponce al fan, que esperaba este miércoles también fuera de las instalaciones de ‘La Revuelta’. Y nada podía preparar al espontáneo para el momento en el que David Broncano anunció la entrada de la cantante, que avanzó por sorpresa hasta el escenario arrastrando una maleta.

No tenía plan de venir aquí para nada, pero imagino la cara de @AnaMenaMusic al abrir Twitter cuando llegó a casa ayer por la noche. Todo por el chaval ese. #LaRevuelta pic.twitter.com/RI0myl3lrc — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 2, 2024

Y es que, la malagueña terminó haciendo caso a la llamada de última hora del programa e hizo un ligero cambio de planes en su itinerario .»Fuiste ayer a ‘El Hormiguero'», recordó el de Jaén entre risas. «Llegué a mi casa a las 12 y media, me dieron las tantas viendo vuestros vídeos en Twiter y dije… cómo lo hacemos», confesó la cantante algo apurada por el revuelo que se formó este martes.

«Tú no tenías plan de estar aquí», apuntó David Broncano entre risas. «No, no. Yo debería estar en valencia», insistió la intérprete de ‘Madrid city’ mientras el humorista se apresuraba a remarcar que era la primera vez que recibía a una invitada justo después de su paso por ‘El Hormiguero’. «¿Crees que Pablo habrá llevado a los alpinistas que vinieron ayer al programa?», preguntó con sorna el presentador.

«Que no he follado en septiembre, cómo te lo digo»

«No lo sé, no le he preguntado la verdad», contestó algo cortante la intérprete. «Yo te agradezco que hayas venido, ha sido una locura estos dos días», insistió el conductor de ‘La Revuelta’ entre aplausos. Y es que, la malagueña había perdido su tren hacia Valencia, y no dudó en pasarse por el espacio de TVE y abrazar a Carlos, el fan que según Broncano permanece cada día en frente del teatro preguntando por Ana Mena.

Y David Broncano no perdió la oportunidad de someterla a las preguntas clásicas. La malagueña aseguró en todo momento que todo seguía igual que desde su última visita hace dos años. «Entre 1 o 3 millones, pero del Wizink Center no veo ni un euro», explicó entre risas la artista. «Follar no he follado, en septiembre no», sentenció la invitada sobre la segunda pregunta mientras el presentador insistía. «Que no he follado en septiembre, cómo te lo digo», respondió tajante.

«Siempre que vengo aquí me pilláis en mis meses bajos, en septiembre pues no ha caído», espetó Ana Mena, que no lograba convencer al comunicador, que terminó ofreciéndole un trato. «Bueno pues te invitamos otra vez para febrero y en enero te hinchas de follar. Después del Wizink te pones a tope», bromeó el humorista entre risas del público.

Ante la nueva pregunta, la malagueña se plantó. «Que no. Que no soy machista ni racista. Soy perrista, me gustan mucho los perros», aseveró la cantante dejando perplejo a David Broncano. «Esa salida no la habíamos tenido todavía», señaló sorprendido antes de despedir a la improvisada invitada de la noche.