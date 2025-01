Filtran el pastizal que cobrará Elisa Mouliaá por dar una entrevista en el plató de 'De Viernes'

Este jueves, Íñigo Errejón ha acudido al juzgado para declarar por la denuncia de Elisa Mouliáa por supuesto abuso sexual. También la actriz y presentadora ha respondido ante el juez. Y un día después del juicio, Elisa se sentará en el plató de 'De Viernes' para hablar alto y claro.

Así, según avanza el programa de Telecinco, Elisa Mouliáa contará cómo vivió aquella situación en la que compartió fiesta con Íñigo Errejón y posteriormente le acompañó a su casa, cómo ha afrontado los últimos meses y cómo se encuentra tras su comparecencia judicial.

Sobre ello ha hablado Belén Esteban en 'Ni que fuéramos'. "A mí me parece muy bien todo lo que la gente haga, que quiera ir donde quiera, yo no sé lo que sucedió la verdad. Lo que sí sé es que mañana Elisa Mouliáa va a 'De Viernes' cobrando un pastizal para hablar de este caso", avanzaba.

"No quiero decir que sea ni bueno ni malo pero...", proseguía diciendo Belén Esteban. "Pero con un tema abierto judicial es conocido que hablar de esto al día siguiente de una declaración no le beneficia", le cortaba Marta Riesco. "No le va a favorecer absolutamente nada", sentenciaba Belén Esteban.

"Fundamentalmente a nivel de aceptación popular, eso es algo que no tendría por que invalidar su testimonio ni contaminar el procedimiento pero no podemos olvidar que los jueces son seres humanos y que a lo mejor no pueden hacer abstracción de todo lo que pasa con independencia de que técnicamente quieran ser impecables", proseguía comentando Kiko Matamoros mientras Belén Esteban aseguraba por lo bajo que "va a meter la pata".

Tras ello, María Patiño recalcaba que creía que le podía perjudicar a Elisa Mouliáa hablar públicamente en mitad del proceso judicial. En ese sentido, Belén Esteban explicaba que cuando ella tuvo su proceso judicial con Toño Sanchís su abogado le decía cuando podía y no hablar.

Después Kiko Matamoros incidía en decir que él creía que todo esto de sentarse en 'De Viernes' el día siguiente a declarar en el juicio le puede perjudicar mucho a Elisa Mouliáa en el plano social. "Es que la sociedad ha avanzado y yo no entrevistaría igual a esta chica que como cuando entrevisté a Carmina Ordóñez", defendía María Patiño.

"Yo creo que va a levantar más ampollas y que va a recibir más críticas por un sector feminista que por otros sectores. Creo que la sensibilidad actual y hablo de la sociedad general está más en contra de estas intervenciones de lo que estaba hace años", sentenciaba Matamoros.