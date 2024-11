Elisa Mouliaá se enfanga con su volantazo de opinión al hablar de la DANA en Valencia

Elisa Mouliaá, protagonista de los últimos días tras su denuncia a Iñigo Errejón por supuesto abuso sexual, ha mostrado su indignación con los responsables políticos por su, según ella, nefasta gestión de la DANA en Valencia. Y es que, casi una semana después del paso de la tormenta, los pueblos damnificados continúan intransitables.

La actriz ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales para responsabilizar primero al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y después recular y cargar las tintas contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. "Gobierno central y País Vasco ofrecieron ayuda y fue rechazada por Mazón. Pero lo que no puedo comprender es que ante esto, no se decidiera saltar competencias", comenzó escribiendo en su cuenta de X.

Para añadir: "Que los franceses fueran los primeros en llegar es verdaderamente triste y da vergüenza ajena". Sin embargo, poco después se arrepentía y decidía borrar ese primer mensaje. Acto seguido, echaba la culpa al presidente valenciano, Carlos Mazón: "Es curioso que el PP valenciano no avise hasta que es demasiado tarde de la alerta roja en Valencia. Tampoco avisa al gobierno central ni a tiempo ni con precisión de la ayuda que se necesita. Toda ayuda enviada es poca".

ES CURIOSO QUE:



- El PP valenciano no avise hasta que es demasiado tarde de la alerta roja en Valencia: Desastre de enorme magnitud.



- Tampoco avisa al gobierno central ni a tiempo ni con precisión de la ayuda que se necesita. Toda ayuda enviada es poca.



Todos sabemos que la… — Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) November 2, 2024

Elisa Mouliaá culpa a Carlos Mazón de la mala gestión de la DANA

"Todos sabemos que la orden debe ser enviada de la Generalitat al Gobierno. El protocolo es el que es, no podéis ahora ir echando la culpa a Pedro Sánchez. Es un clarísimo juego sucio para dañar al partido, y espero que sepan que somos claramente conscientes", sentenciaba Elisa Mouliaá.

Este mensaje provocaba numerosas reacciones de sus seguidores. Pese a esto, la actriz insistía en que "lo que ha pasado es inadmisible. La Aemet ya avisó, fue ese Mazón que tenéis que es un mojón, y está claro que hay una clara estrategia política porque si no, es inexplicable". Además, defendía las palabras de Pedro Sánchez de que "si necesitan ayuda, que la pidan". "Es que tienen que decir lo que se necesita, la delegación autonómica y los ayuntamientos tienen que decir. Ellos saben lo que se requiere", aseguraba.

Un seguidor le comentaba lo siguiente: "No te preocupes, Elisa, se ve que eliges tendencias políticas por encima de las personas. Yo deseo que Mazón dimita mañana mismo, con él Feijóo por mentir y al día siguiente la señora Robles y el señor Sánchez. No contestes, ya lo has hecho". Pese a esto, Elisa Mouliaá le respondía: "Yo soy de los partidos que defienden lo derechos humanos. He mandado ya cuatro bolsas de comida, ropa y mantas y no, lo que más me importa es la dignidad humana".